Канада заморозила російські активи на 123 мільйони доларів

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"RCMP повідомляє, що з 24 лютого по 7 червня 2022 року активи в Канаді на загальну суму, приблизно еквівалентну 123 031 866,85 канадських доларів, були ефективно заморожені, а транзакції на загальну суму, еквівалентну приблизно 289 090 090,74 канадських доларів заблоковані внаслідок заборон у регуляціях SEMA щодо росії", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, йдеться про тих, хто потрапив під санкції через війну рф проти України.

Доповнення

Після вторгнення росії в Україну 24 лютого Канада запровадила санкції проти сотень людей.

У квітні Оттава заявила, що може змінити свій закон про санкції, щоб дозволити перерозподіл арештованих та підпадаючих під санкції іноземних активів як компенсацію жертвам або допомогу у відновленні після війни.