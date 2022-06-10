Канада заморозила російські активи на 123 мільйони доларів
Київ • УНН
КИЇВ. 10 червня. УНН. Канадська королівська кінна поліція (RCMP) заявляє, що у Канаді заморозили російські активи на 123 мільйони канадських доларів (близько 96,8 млн дол. США) і заблокували транзакції на 289 мільйонів канадських доларів (близько 227,4 млн дол. США) після вторгнення рф в Україну, пише УНН.
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"RCMP повідомляє, що з 24 лютого по 7 червня 2022 року активи в Канаді на загальну суму, приблизно еквівалентну 123 031 866,85 канадських доларів, були ефективно заморожені, а транзакції на загальну суму, еквівалентну приблизно 289 090 090,74 канадських доларів заблоковані внаслідок заборон у регуляціях SEMA щодо росії", - йдеться у повідомленні.
Зокрема, йдеться про тих, хто потрапив під санкції через війну рф проти України.
Доповнення
Після вторгнення росії в Україну 24 лютого Канада запровадила санкції проти сотень людей.
У квітні Оттава заявила, що може змінити свій закон про санкції, щоб дозволити перерозподіл арештованих та підпадаючих під санкції іноземних активів як компенсацію жертвам або допомогу у відновленні після війни.