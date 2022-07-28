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НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва
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Американський сенатор пропонує конфісковувати російські активи та використовувати для відновлення України

Американський сенатор пропонує конфісковувати російські активи та використовувати для відновлення України

Київ • УНН

 • 123720 перегляди

КИЇВ. 28 липня. УНН. Американський сенатор Шелдон Уайтхаус пропонує конфіскувати російські активи в осіб, які перебувають під санкціями та використовувати їх для відновлення України, гуманітарної допомоги та допомоги у сфері безпеки. Шелдон Уайтхаус вніс до Конгресу США відповідний законопроект. Про це сенатор від штату Род-Айленд заявив у коментарі Guildhall, передає УНН.

Деталі

«Нещодавно Конгрес США прийняв щорічні асигнування, які я підтримав, що складе майже 14 мільярдів доларів додаткової гуманітарної та оборонної допомоги Україні, у тому числі 4 мільярди доларів для допомоги біженцям та внутрішньо переміщеним особам», - заявив сенатор.

«Також нещодавно я представив Закон про арешт активів для відновлення України (S. 3838), який дозволяє конфіскацію майна росіян, які перебувають під санкціями, для використання їх для допомоги народу України у відбудови, гуманітарної допомоги, допомоги у забезпеченні безпеки чи переселенні біженців», - підсумував сенатор Шелдон Уайтхаус.

Раніше в парламенті Швейцарії, член комітету із закордонних справ Ніколас Вальдер, коментуючи юридичний бік питання передачі Україні заарештованих активів РФ заявив, що заарештовані російські кошти в банках Швейцарії, а також в інших країнах Заходу були заарештовані у злочинців, які перебувають під санкціями і повинні бути використані Україною.

Також у Європейському парламенті депутат від Німеччини Міхаель Галлер заявив, що заарештовані в Євросоюзі російські державні активи мають бути передані Україні для виплати компенсацій та фінансування реконструкції. За його словами, активи російських олігархів незаконного походження також можуть бути передані Україні, оскільки по суті також є державними активами РФ.

У свою чергу інший депутат Європарламенту, представник Литви, Пятрас Ауштрявічюс запропонував, що заморожені в Євросоюзі російські активи, які можуть бути використані Україною, мають бути безпосередньо передані Україні, інші мають бути продані на аукціонах, а кошти передані до українського бюджету.

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