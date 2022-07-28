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Американский сенатор предлагает конфисковывать российские активы и использовать для восстановления Украины

Американский сенатор предлагает конфисковывать российские активы и использовать для восстановления Украины

Киев • УНН

 • 123715 просмотра

КИЕВ. 28 июля. УНН. Американский сенатор Шелдон Уайтхаус предлагает конфисковывать российские активы у лиц, находящихся под санкциями и использовать их для восстановления Украины, гуманитарной помощи и помощи в сфере безопасности. Шелдон Уайтхаус внес в Конгресс США соответствующий законопроект. Об этом сенатор от штата Род-Айленд заявил в комментарии Guildhall, передает УНН

Детали

«Недавно Конгресс США принял ежегодные ассигнования, которые я поддержал, которые составят почти 14 миллиардов долларов дополнительной гуманитарной и оборонной помощи Украине, в том числе 4 миллиарда долларов для помощи беженцам и внутренне перемещенным лицам», - заявил сенатор.

«Также, недавно я представил Закон об аресте активов для восстановления Украины (S. 3838), который разрешает конфискацию имущества россиян, находящихся под санкциями, для использования для помощи народу Украины в восстановлении, гуманитарной помощи, помощи в обеспечении безопасности или переселении беженцев», - подытожил сенатор Шелдон Уайтхаус.

Ранее в парламенте Швейцарии, член комитета по иностранным делам Николас Вальдер, комментируя юридическую сторону вопроса передачи Украине арестованных активов РФ заявил, что Арестованные российские средства в банках Швейцарии, а также в других странах Запада, были арестованы у преступников, которые находятся под санкциями и должны быть использованы Украиной.

Также, в Европейском парламенте депутат от Германии Михаель Галлэр заявил, что арестованные в Евросоюзе российские государственные активы должны быть переданы Украине для выплаты компенсаций и финансирования реконструкции. По его словам, активы российских олигархов незаконного происхождения, также могут быть переданы Украине, так как по сути также являются государственными активами РФ.

В свою очередь другой депутат Европарламента, представитель Литвы, Пятрас Ауштрявичюс предложил, что замороженные в Евросоюзе российские активы, которые могут быть использованы Украиной должны быть напрямую переданы Украине, остальные должны быть проданы на аукционах, а средства переданы в украинский бюджет.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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