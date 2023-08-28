Маляр рассказала о ситуации на Запорожском и Херсонском направлении
Киев • УНН
КИЕВ. 28 августа. УНН. Противник занял оборонительные позиции в Запорожской и Херсонской областях, активно обстреливая позиции ВСУ и гражданских объектов. В то же время наши защитники закрепляются в направлении Роботина и Малой Токмачки Запорожской области, а также вытеснили противника в районе Клищеевки Донецкой области, сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр в Telegram.
Детали
По ее информации на Запорожском и Херсонском направлениях противник в обороне.
Продолжал обстрелы позиций подразделений Сил обороны Украины и гражданских объектов в Запорожской, Херсонской и Николаевской областях, при этом активно применял барражирующие боеприпасы “Ланцет”.
В ходе ведения наступательных действий, сообщила Маляр, силы обороны Украины имели успех в направлении юго-восточнее Роботино и южнее Малой Токмачки Запорожской области, закрепляются на достигнутых рубежах.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Минобороны подтвердили освобождение Роботино
Также в ходе ведения успешных боевых действий сил обороны вытеснили противника с позиций в районах восточнее и в центральной части Клищеевки Донецкой области.
Дополнение
Как отметила Маляр, на Авдеевском и Марьинском направлении - "ожесточенные бои, там очень мужественно стоят наши воины". "Враг хочет окружить Авдеевку и не может этого сделать, враг хочет взять под контроль Марьинку и не может это сделать.
На Купянском и Лиманском направлении "очень горячо было в течение недели", враг собирает там новые силы. Она отметила, что очевидно, что одна из задач врага на этих направлениях - это отвлечение наших Вооруженных сил от Бахмутского направления, где у нас довольно успешное продвижение.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: На Бахмутском направлении площадь освобожденной территории увеличилась до 44 кв. км - Маляр