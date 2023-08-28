Маляр рассказала о ситуации на Запорожском и Херсонском направлении

Детали

По ее информации на Запорожском и Херсонском направлениях противник в обороне.

Продолжал обстрелы позиций подразделений Сил обороны Украины и гражданских объектов в Запорожской, Херсонской и Николаевской областях, при этом активно применял барражирующие боеприпасы “Ланцет”.

В ходе ведения наступательных действий, сообщила Маляр, силы обороны Украины имели успех в направлении юго-восточнее Роботино и южнее Малой Токмачки Запорожской области, закрепляются на достигнутых рубежах.

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Также в ходе ведения успешных боевых действий сил обороны вытеснили противника с позиций в районах восточнее и в центральной части Клищеевки Донецкой области.

Дополнение

Как отметила Маляр, на Авдеевском и Марьинском направлении - "ожесточенные бои, там очень мужественно стоят наши воины". "Враг хочет окружить Авдеевку и не может этого сделать, враг хочет взять под контроль Марьинку и не может это сделать.

На Купянском и Лиманском направлении "очень горячо было в течение недели", враг собирает там новые силы. Она отметила, что очевидно, что одна из задач врага на этих направлениях - это отвлечение наших Вооруженных сил от Бахмутского направления, где у нас довольно успешное продвижение.

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