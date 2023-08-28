Маляр розповіла про ситуацію на Запорізькому та Херсонському напрямку
Київ • УНН
КИЇВ. 28 серпня. УНН. Противник зайняв оборонні позиції у Запорізькій та Херсонській областях, активно обстрілюючи позиції ЗСУ та цивільних об’єкти. Водночас наші захисники закріплюються у напрямку Роботина та Малої Токмачки Запорізької області, а також витіснили противника в районі Кліщіївки Донецької області, повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр в Telegram.
Деталі
За її інформацією на Запорізькому та Херсонському напрямках противник в обороні.
Продовжував обстріли позицій підрозділів Сил оборони України та цивільних об’єктів у Запорізькій, Херсонській та Миколаївській областях, при цьому активно застосовував баражуючі боєприпаси “Ланцет”.
В ході ведення наступальних дій, повідомила Маляр, сили оборони України мали успіх в напрямку південно-східніше Роботине та південніше Мала Токмачка Запорізької області, закріплюються на досягнутих рубежах.
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Також у ході ведення успішних бойових дій сил оборони витіснили противника з позицій у районах східніше та у центральній частині Кліщіївка Донецької області.
Доповнення
Як зазначила Маляр, на Авдіївському та Мар'їнському напрямку - "запеклі бої, там дуже мужньо стоять наші воїни". "Ворог хоче оточити Авдіївку і не може цього зробити, ворог хоче взяти під контроль Мар'їнку і не може це зробити.
На Куп'янському і Лиманському напрямку "дуже гаряче було протягом тижня", ворог збирає там нові сили. Вона зауважила, що очевидним є те, що одна з задач ворога на цих напрямках - це відволікання наших Збройних сил від Бахмутського напрямку, де у нас доволі успішне просування.
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