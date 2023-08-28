Бойові дії на сході дуже інтенсивні, тривають суцільні обстріли - Маляр

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"Вони ставку роблять саме на Схід, тому що основний напрямок наступу для ворога - це Схід. Вони не полишають цілі вийти на кордони Донецької і Луганської областей. (...) Там точилися протягом усього тижня важкі бої. Напрямки наступу ворога не змінюються - це Куп'янський, Лиманський напрямок, це Авдіївський та Мар'їнський, і на Бахмутському... є ділянки, де ворог атакує", - сказала Маляр.

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Як зазначила Маляр, на Авдіївському та Мар'їнському напрямку - "запеклі бої, там дуже мужньо стоять наші воїни". "Ворог хоче оточити Авдіївку і не може цього зробити, ворог хоче взяти під контроль Мар'їнку і не може це зробити. І власне, там безуспішні наступальні дії ворога були і в районі Степового, і в районі Новомихайлівки, і в районі Вугледара Донецької області", - вказала заступниця міністра.

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З її слів, на Куп'янському і Лиманському напрямку "дуже гаряче було протягом тижня", ворог збирає там нові сили. Вона зауважила, що очевидним ж те, що одна з задач ворога на цих напрямках - це відволікання наших Збройних сил від Бахмутського напрямку, де у нас доволі успішне просування.

"Ворог на всіх напрямках Сходу, де вони намагаються просуватися, не просунувся", - вказала Маляр.

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"По суті йде дуже потужне протистояння по тих напрямках, де ворог намагається наступати, а наші Збройні сили його там дуже потужно зупиняють. Щоб було трішки зрозуміло інтенсивність і цифри: минулого тижня на Сході майже 8 тисяч обстрілів з боку ворога... - тобто це суцільні обстріли тривають... Застосовано близько 400 тисяч боєприпасів з боку ворога. Тобто, ви розумієте, що бойові дії дуже інтенсивні, попри те, що в новинах ми говоримо просто: тривають бої", - зауважила Маляр.