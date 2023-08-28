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Боевые действия на востоке очень интенсивные, продолжаются сплошные обстрелы - Маляр

Боевые действия на востоке очень интенсивные, продолжаются сплошные обстрелы - Маляр

Киев • УНН

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КИЕВ. 28 августа. УНН. На Востоке продолжается очень мощное противостояние на направлениях, где враг пытается наступать, а Силы обороны мощно останавливают врага. Об этом заявила в понедельник заместитель министра обороны Украины Анна Маляр во время включения из Military Media Center, пишет УНН.

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"Они ставку делают именно на Восток, потому что основное направление наступления для врага - это Восток. Они не оставляют цели выйти на границы Донецкой и Луганской областей. (...) Там шли в течение всей недели тяжелые бои. Направления наступления врага не меняются - это Купянское, Лиманское направление, это Авдеевское и Марьинское, и на Бахмутском... есть участки, где враг атакует", - сказала Маляр.

Детали

Как отметила Маляр, на Авдеевском и Марьинском направлении - "ожесточенные бои, там очень мужественно стоят наши воины". "Враг хочет окружить Авдеевку и не может этого сделать, враг хочет взять под контроль Марьинку и не может это сделать. И собственно, там безуспешные наступательные действия врага были и в районе Степного, и в районе Новомихайловки, и в районе Угледара Донецкой области", - указала заместитель министра.

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По ее словам, на Купянском и Лиманском направлении "очень горячо было в течение недели", враг собирает там новые силы. Она отметила, что очевидным же то, что одна из задач врага на этих направлениях - это отвлечение наших Вооруженных сил от Бахмутского направления, где у нас довольно успешное продвижение.

"Враг на всех направлениях Востока, где они пытаются продвигаться, не продвинулся", - указала Маляр.

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"По сути идет очень мощное противостояние по тем направлениям, где враг пытается наступать, а наши Вооруженные силы его там очень мощно останавливают. Чтобы было немного понятно интенсивность и цифры: на прошлой неделе на Востоке почти 8 тысяч обстрелов со стороны врага... - то есть это сплошные обстрелы продолжаются... Применено около 400 тысяч боеприпасов со стороны врага. То есть, вы понимаете, что боевые действия очень интенсивные, несмотря на то, что в новостях мы говорим просто: продолжаются бои", - отметила Маляр.

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