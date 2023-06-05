Маляр: электронная запись на ВВК уже функционирует в 90% военных госпиталей
Киев • УНН
КИЕВ. 5 июня. УНН. Министерство обороны продолжает тестирование электронной очереди для записи на военно-врачебную комиссию (ВВК) в военных госпиталях страны. Сейчас электронная запись на ВВК уже функционирует в 90% военных госпиталей Украины. Об этом сообщает в Telegram заместитель Министра обороны Украины Анна Маляр, передает УНН.
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"По состоянию на конец мая, электронная запись на ВВК уже функционирует в 90% военных госпиталей Украины", - отметила Маляр.
Детали
Заместитель министра обороны Украины отметила, что "развертывание электронной очереди в военных госпиталях - это комплексный процесс, который требует административных и технических ресурсов со стороны госпиталя и воинской части".
"Необходимо провести соответствующую тренировку должностных лиц, обеспечить необходимой техникой и доступом к Интернету, а также иметь необходимые разрешения и согласования, поскольку речь идет о личных данных военнослужащих", - добавила Маляр.
В двух госпиталях сейчас продолжается процесс установления административного ресурса и необходимой технической инфраструктуры для эффективного функционирования электронной очереди.
"В других госпиталях проводится отработка механизмов и сценариев записи и прохождения ВВК", - отметила Маляр.
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