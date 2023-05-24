Электронную очередь на ВВК расширили на новые города
Киев • УНН
КИЕВ. 24 мая. УНН. Еще в нескольких городах в Украине начала действовать электронная очередь записи на прохождение военно-врачебной комиссии (ВВК), сообщили на медийной площадке Сил обороны, координируемой Минобороны, Military Media Center, пишет УНН.
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"Продолжаются мероприятия по совершенствованию ВВК для обеспечения быстрого и удобного прохождения военнослужащими военно-врачебной экспертизы. Система электронной очереди была развернута в военных госпиталях Староконстантинова, Десны, Днепра, Николаева, Белой Церкви, Ровно, Черновцов и Житомира", - говорится в сообщении.
Детали
Там указали, что с начала мая электронная очередь была введена в военных госпиталях Киева, Львова, Винницы, Одессы и Харькова.
Как сообщается, этот механизм предоставляет возможность записать военнослужащих на ВВК или к врачу на консультацию в удобное для них время и день.
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