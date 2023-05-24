Электронную очередь на ВВК расширили на новые города

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"Продолжаются мероприятия по совершенствованию ВВК для обеспечения быстрого и удобного прохождения военнослужащими военно-врачебной экспертизы. Система электронной очереди была развернута в военных госпиталях Староконстантинова, Десны, Днепра, Николаева, Белой Церкви, Ровно, Черновцов и Житомира", - говорится в сообщении.

Детали

Там указали, что с начала мая электронная очередь была введена в военных госпиталях Киева, Львова, Винницы, Одессы и Харькова.

Как сообщается, этот механизм предоставляет возможность записать военнослужащих на ВВК или к врачу на консультацию в удобное для них время и день.

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