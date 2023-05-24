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Електронну чергу на ВЛК розширили на нові міста

Електронну чергу на ВЛК розширили на нові міста

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 травня. УНН. Ще в декількох містах в Україні почала діяти електронна черга запису на проходження військово-лікарської комісії (ВЛК), повідомили на медійному майданчику Сил оборони, що координується Міноборони, Military Media Center, пише УНН.

Цитата

"Продовжуються заходи з удосконалення ВЛК для забезпечення швидкого та зручного проходження військовослужбовцями військово-лікарської експертизи. Система електронної черги була розгорнута у військових госпіталях Старокостянтинова, Десни, Дніпра, Миколаєва, Білої Церкви, Рівного, Чернівців та Житомира", - ідеться у повідомленні.

Деталі

Там вказали, що з початку травня електронна черга була запроваджена в військових госпіталях Києва, Львова, Вінниці, Одеси та Харкова.

Як повідомляється, цей механізм надає можливість записати військовослужбовців на ВЛК або до лікаря на консультацію у зручний для них час та день.

Раніше

В Україні збільшили кількість ВЛК вздовж лінії фронту.

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