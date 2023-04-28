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В Україні збільшили кількість ВЛК вздовж лінії фронту - Резніков

В Україні збільшили кількість ВЛК вздовж лінії фронту - Резніков

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 квітня. УНН. В Україні збільшили кількість військово-лікарських комісій вздовж лінії фронту, повідомив на пресконференції міністр оборони Олексій Резніков, передає кореспондент УНН.

Цитата

«Ми вже збільшили кількість ВЛК вздовж лінії фронту для того, щоб наші поранені могли звертатися в ці установи не тільки на території військових госпіталів, а й на території цивільних медичних закладів», — заявив міністр.

Деталі

Він додав, що важливо вирішувати завдання як «золотої години», коли йде евакуація пораненого з лінії фронту, так і подальшої реабілітації.

«Крім того, за моєю директивою буде введено посади психолога у всіх лікувальних закладах. Помилково і хибно було сприйняття, що психологічну допомогу має отримати поранений після завершення лікування. Адже сам факт поранення — це вже психологічна травма», — додав міністр.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Уряд працює над оптимізацією військово-лікарських комісій і експертиз для військових: Шмигаль повідомив про перші результати

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