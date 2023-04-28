В Україні збільшили кількість ВЛК вздовж лінії фронту - Резніков
Київ • УНН
КИЇВ. 28 квітня. УНН. В Україні збільшили кількість військово-лікарських комісій вздовж лінії фронту, повідомив на пресконференції міністр оборони Олексій Резніков, передає кореспондент УНН.
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«Ми вже збільшили кількість ВЛК вздовж лінії фронту для того, щоб наші поранені могли звертатися в ці установи не тільки на території військових госпіталів, а й на території цивільних медичних закладів», — заявив міністр.
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Він додав, що важливо вирішувати завдання як «золотої години», коли йде евакуація пораненого з лінії фронту, так і подальшої реабілітації.
«Крім того, за моєю директивою буде введено посади психолога у всіх лікувальних закладах. Помилково і хибно було сприйняття, що психологічну допомогу має отримати поранений після завершення лікування. Адже сам факт поранення — це вже психологічна травма», — додав міністр.
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