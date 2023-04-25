Уряд працює над оптимізацією військово-лікарських комісій і експертиз для військових: Шмигаль повідомив про перші результати
Київ • УНН
КИЇВ. 25 квітня. УНН. прем’єр-міністр Денис Шмигаль провів нараду щодо оптимізації процесів військово-лікарської експертизи та реформування системи медико-соціальної експертизи, пише УНН з посиланням на його Телеграм-канал.
Деталі
Під час наради з урядовцями, парламентарями й представниками Офісу Президента повідомлено про перші результати в цьому напрямку.
Зокрема:
-
- збільшено кількість ВЛК;
-
- ухвалено постанову Уряду щодо впровадження нового пакету медпослуг у межах Програми медичних гарантій;
-
- розроблено законодавчі зміни щодо створення ВЛК при державних і комунальних закладах охорони здоров’я та щодо спрощення отримання довідки про обставини поранення;
-
- задля покращення сервісу розроблено рекомендації щодо організації роботи ВЛК;
-
- запущені пілотні проєкти електронного документообігу між в/ч та ТЦК і СП;
-
- визначено подальші завдання, терміни й відповідальних осіб. Кінцевою метою має стати зручне й швидке проходження ВЛК та нові стандарти обслуговування наших військових.
-
Доповнення
У Міноборони повідомили про наміри прискорити впровадження електронних черг у військових медзакладах.