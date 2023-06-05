Маляр: електронний запис на ВЛК вже функціонує у 90% військових госпіталів
Київ • УНН
КИЇВ. 5 червня. УНН. Міністерство оборони продовжує тестування електронної черги для запису на військово-лікарську комісію (ВЛК) у військових госпіталях країни. Наразі електронний запис на ВЛК вже функціонує у 90% військових госпіталів України. Про це повідомляє у Telegram заступник Міністра оборони України Ганна Маляр, передає УНН.
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"Станом на кінець травня, електронний запис на ВЛК вже функціонує у 90% військових госпіталів України", - зазначила Маляр.
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Заступник міністра оборони України зазначила, що "розгортання електронної черги у військових госпіталях - це комплексний процес, який потребує адміністративних і технічних ресурсів з боку госпіталю та військової частини".
"Необхідно провести відповідне тренування посадових осіб, забезпечити необхідною технікою та доступом до Інтернету, а також мати необхідні дозволи та погодження, оскільки йдеться про особисті дані військовослужбовців", - додала Маляр.
У двох госпіталях наразі продовжується процес встановлення адміністративного ресурсу та необхідної технічної інфраструктури для ефективного функціонування електронної черги.
"В інших госпіталях проводиться відпрацювання механізмів і сценаріїв запису та проходження ВЛК", - зазначила Маляр.
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