Маловероятно, что Украина причастна к взрыву на ракетном заводе в Ижевске - британская разведка
Киев • УНН
Британская разведка предполагает, что взрыв на российском ракетном заводе в Ижевске, скорее всего, был вызван производственными проблемами, а не причастностью Украины.
Британская разведка предполагает, что Украина не причастна к взрыву на российском ракетном заводе в Ижевске. Аналитики отмечают, что взрывы на российских заводах вызваны политическим давлением высшего руководства по увеличению объемов производства военной промышленности и в будущем таких взрывов может стать больше.
Об этом говорится в новом отчете Минобороны Британии на основе разведданных, пишет УНН.
Детали
Как отмечается в отчете, 7 февраля в соцсетях освещался взрыв на российском ракетном заводе, который используется для производства ряда баллистических ракет, включая "Искандер", который регулярно используется против Украины, вблизи Ижевска в республике Удмуртия, в центральной части России.
По предварительным сообщениям, взрыв произошел из-за ошибки работников, но позже российское государственное агентство новостей ТАСС сообщило, что это произошло из-за "плановых испытаний" ракетных двигателей. Маловероятно, что к взрыву причастны украинские беспилотные летательные аппараты, учитывая расстояние от Украины в 1200 км
Аналитики отмечают, что это уже 5 необъяснимый взрыв на военном промышленном заводе за последние четыре месяца. Предыдущие взрывы произошли 15 января - на химическом заводе имени Каменского в Ростове, 26 ноября - на Челябинском танковом заводе и еще два взрыва в октябре и ноябре на поховом и заводе по производству боеприпасов в Котовске и Соликамске.
Существует реальная вероятность того, что взрыв произошел из-за небрежного обращения и хранения легколетучих, легковоспламеняющихся и взрывоопасных материалов. Кроме того, политическое давление высшего руководства по увеличению объемов производства военной промышленности для поддержки войны в Украине, вероятно, привело к круглосуточному производству и усталости персонала. Повышенные требования к производству, скорее всего, приведут к увеличению количества несчастных случаев на производстве в будущем
Напомним,
В российской республике Удмуртия возле поселка Ягул прогремел взрыв. Очевидцы сообщают, что взрыв произошел на полигоне и, вероятно, связан с испытаниями ракетных двигателей.
Маловероятно, что Украина причастна к взрыву на ракетном заводе в Ижевске - британская разведка
Британская разведка предполагает, что взрыв на российском ракетном заводе в Ижевске, скорее всего, был вызван производственными проблемами, а не причастностью Украины.
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