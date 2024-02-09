Малоймовірно, що Україна причетна до вибуху на ракетному заводі в Іжевську - британська розвідка

Британська розвідка припускає, що Україна не причетна до вибуху на російському ракетному заводі в Іжевську. Аналітики наголошують, що вибухи на російських заводах спричинені політичним тиском вищого керівництва щодо збільшення обсягів виробництва військової промисловості та в майбутньому таких вибухів може більшати.

Про це йдеться в новому звіті Міноборони Британії на основі розвідданих, пише УНН.

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Як зазначається у звіті, 7 лютого в соцмережах висвітлювався вибух на російському ракетному заводі, який використовується для виробництва ряду балістичних ракет, включаючи "Іскандер", який регулярно використовується проти України, поблизу Іжевська в республіці Удмуртія, у центральній частині росії.

За попередніми повідомленнями, вибух стався через помилку працівників, але пізніше російське державне агентство новин ТАСС повідомило, що це сталося через "планові випробування" ракетних двигунів. Малоймовірно, що до вибуху причетні українські безпілотні літальні апарати, враховуючи відстань від України в 1200 км

Аналітики зазначають, що це вже 5 непояснений вибух на військовому промисловому заводі за останні чотири місяці. Попередні вибухи сталися 15 січня - на хімічному заводі імені Каменського в Ростові, 26 листопада - на Челябінському танковому заводі та ще два вибухи в жовтні та листопаді на поховому та заводі з виробництва боєприпасів у Котовську та Солікамську.

Існує реальна ймовірність того, що вибух стався через недбале поводження та зберігання легколетких, легкозаймистих і вибухонебезпечних матеріалів. Крім того, політичний тиск вищого керівництва щодо збільшення обсягів виробництва військової промисловості для підтримки війни в Україні, ймовірно, призвело до цілодобового виробництва та втоми персоналу. Підвищені вимоги до виробництва, швидше за все, призведуть до збільшення кількості нещасних випадків на виробництві в майбутньому