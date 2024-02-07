В росії на військовому полігоні в Удмуртії стався вибух
Київ • УНН
На полігоні поблизу російського селища Ягул під час випробування ракетних двигунів стався вибух.
У російській республіці Удмуртія біля селища Ягул пролунав вибух. Очевидці повідомляють, що вибух стався на полігоні та, ймовірно, пов’язаний із випробуваннями ракетних двигунів, пишуть російські Telegram-канали, передає УНН.
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Як пишуть російські Telegram-канали, ймовірно, вибух стався на полігоні біля селища Ягул та, ймовірно, пов’язаний із випробуваннями ракетних двигунів.
Зазначається, що недалеко від полігону знаходить Воткінський завод, який випускає продукцію військового та цивільного призначення.
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