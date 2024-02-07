В россии на военном полигоне в Удмуртии произошел взрыв

В российской республике Удмуртия возле поселка Ягул прогремел взрыв. Очевидцы сообщают, что взрыв произошел на полигоне и, вероятно, связан с испытаниями ракетных двигателей, пишут российские Telegram-каналы, передает УНН.

Детали

Как пишут российские Telegram-каналы, вероятно, взрыв произошел на полигоне возле поселка Ягул и, вероятно, связан с испытаниями ракетных двигателей.

Отмечается, что недалеко от полигона находит Уточкинский завод, который выпускает продукцию военного и гражданского назначения.

В российском белгороде сообщают о прилете по заводу -росСМИ

Напомним

Во время ракетной атаки 7 февраля рф, вероятно, попыталась для поражения целей в Киеве использовать свою "гиперзвуковую" ракету ЗМ22 "Циркон".