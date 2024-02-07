В российском белгороде сообщают о прилете по заводу -росСМИ
Киев • УНН
В Белгороде сообщили о пожаре на промышленном объекте во время воздушной тревоги после того, как снаряд попал в котельную и цех металлоконструкций.
Во время ракетной опасности в российском Белгороде возник пожар на промышленном объекте в результате прилета, пишут росСМИ, информирует УНН.
Детали
По информации росСМИ, снаряд попал в котельную завода ЖБК-1 и цех металлоизделий.
Также тг-каналы пишут о попадании боеприпаса прямо в кабину фуры, количество пострадавших неизвестно.
Ранее губернатор белгородской области рф вячеслав гладков сообщал, что в регионе сработала сирена ракетной опасности.
В российском белгороде сообщают о прилете по заводу -росСМИ
В Белгороде сообщили о пожаре на промышленном объекте во время воздушной тревоги после того, как снаряд попал в котельную и цех металлоконструкций.
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