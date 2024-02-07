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В российском белгороде сообщают о прилете по заводу -росСМИ

В российском белгороде сообщают о прилете по заводу -росСМИ

Киев  •  УНН

07 февраль 2024, 13:57  •  18282 просмотра

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В Белгороде сообщили о пожаре на промышленном объекте во время воздушной тревоги после того, как снаряд попал в котельную и цех металлоконструкций.

Во время ракетной опасности в российском Белгороде возник пожар на промышленном объекте в результате прилета, пишут росСМИ, информирует УНН.

Детали 

По информации росСМИ, снаряд попал в котельную завода ЖБК-1 и цех металлоизделий. 

Также тг-каналы пишут о попадании боеприпаса прямо в кабину фуры, количество пострадавших неизвестно.

Ранее губернатор белгородской области рф вячеслав гладков  сообщал, что в регионе сработала сирена ракетной опасности.

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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У російському бєлгороді повідомляють про приліт по заводу - росЗМІ
In Belgorod, Russia, an air raid is reported at a plant during an air raid alert
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