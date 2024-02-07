У російському бєлгороді повідомляють про приліт по заводу - росЗМІ

Під час ракетної небезпеки у російському белгороді виникла пожежа на промисловому об'єкті внаслідок прильоту, пишуть росЗМІ, інформує УНН.

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За інформацією росЗМІ, снаряд влучив у котельню заводу ЗБК-1 і цех металовиробів.

Також тг-канали пишуть про влучання боєприпасу прямо в кабіну фури, кількість постраждалих невідома.

Раніше губернатор бєлгородської області рф в'ячеслав гладков повідомляв, що у регілна спрацювала сирена ракетної небезпеки.

