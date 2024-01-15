Мальдивы призывают Индию вывести войска

Мальдивы призвали Индию прекратить свое военное присутствие на тропическом острове. Десятки военнослужащих должны быть выведены до 15 марта, объявил в воскресенье президент Мохамед Муиззу, который считается прокитайским, и недавно посетил Китай, чтобы укрепить связи со второй по величине экономикой.

Об этом пишет Tagesschau и передает УНН.

Детали

Накануне стало известно, что в соответствии с распоряжением президента Мохамед Муиззу, десятки индийских военнослужащих должны покинуть Мальдивы до 15 марта 2024 года. Согласно информации МИД Мальдивской Республики, соответствующий вопрос был обсужден в ходе встречи между представителями обоих правительств. Отмечается, что ранее индийские солдаты помогали, следить за регионом.

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Сейчас Мальдивы находятся на пересечении интересов двух крупных азиатских государств - Индии и Китая. Недавно избранный президент Муиззу выглядит ориентированным на отношения с КНР. Его предвыборная кампания проходила под лозунгом "Индия прочь".

Недавно глава Мальдивской Республики посетил Китай, чтобы укрепить отношения со второй по величине экономикой. По возвращении из Пекина он начал обращение к теме индийского влияния, не упоминая ее напрямую:

Мы, возможно, маленькие, но это не дает вам права запугивать нас - цитирует его слова газета SunOnline.

Напомним,

Одна из крупнейших туристических онлайн-платформ Индии EaseMyTrip в рамках кампании бойкота Мальдив решила приостановить бронирование авиабилетов на острова после оскорбительных высказываний мальдивского правительства в адрес премьер-министра Индии Нарендры Моди. По словам созаместителя и генерального директора сервиса Прашанта Питти, продажи путешествий на Мальдивы остановлены "на неопределенный срок".

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