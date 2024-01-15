Мальдіви закликають Індію вивести війська
Київ • УНН
Мальдіви звернулися до Індії з проханням вивести свою військову присутність з острівної держави до 15 березня на тлі посилення зв'язків з Китаєм, що вважається кроком, який узгоджується з прокитайською позицією президента Мохамеда Муїззу.
Мальдіви закликали Індію припинити свою військову присутність на тропічному острові. Десятки військовослужбовців мають бути виведені до 15 березня, оголосив у неділю президент Мохамед Муїззу, який вважається прокитайським, і нещодавно відвідав Китай, щоб зміцнити зв'язки з другою за величиною економікою.
Про це пише Tagesschau і передає УНН.
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Напередодні стало відомо, що відповідно до розпорядження президента Мохамед Муїззу, десятки індійських військовослужбовців повинні залишити Мальдіви до 15 березня 2024 року. Згідно з інформацією МЗС Мальдівської Республіки, відповідне питання було обговорене у ході зустрічі між представниками обох урядів. Зазначається, що раніше індійські солдати допомагали, стежити за регіоном.
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Наразі Мальдіви знаходяться на перетині інтересів двох великих азіатські держав - Індії та Китаю. Нещодавно обраний президент Муїззу вваєжається орієнтованим на відносини з КНР. Його передвиборна кампанія проходила під гаслом "Індія геть".
Нещодавно глава Мальдівської Республіки відвідав Китай, щоб зміцнити відносини з другою за величиною економікою. Після повернення з Пекіна він розпочав звернення до теми індійського впливу, не згадуючи її безпосередньо:
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