Макрон заявил, что "не сомневается", что россия нацелится на Олимпиаду в Париже

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил в четверг, что он "не сомневается", что россия нацелится на Олимпийские игры в Париже этим летом, пишет УНН со ссылкой на The Guardian.

Детали

Отвечая на вопрос об угрозе россии Олимпийским играм, Макрон сказал: "Я не имею никаких сомнений, в том числе в плане информации".

Его комментарий, сделанный на мероприятии в Париже, посвященном открытию нового водного центра Олимпийских игр, издание называет "наиболее явным на сегодня признанием иностранных угроз безопасности игр".

Дополнение

Макрон, отмечает издание, недавно занял более жесткую позицию относительно войны, указывая, что москва должна быть побеждена, хотя он ясно дал понять, что Франция не намерена разжигать военные действия против россии.

Ранее на этой неделе министр иностранных дел Франции Стефан Сежурне заявил, что Франция предложит санкции на уровне всего ЕС в отношении тех, кто стоит за распространением "дезинформации".

О плане Б для церемонии открытия Олимпиады не может быть и речи - МВД Франции