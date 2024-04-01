О плане Б для церемонии открытия Олимпиады не может быть и речи - МВД Франции

Церемонию открытия Олимпийских игр в Париже этим летом не будут менять несмотря на беспокойство из-за повышенной террористической угрозы. Об этом рассказал министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен, передает УНН со ссылкой на TF1 Info.

Он подтвердил, что не может быть и речи о плане Б для церемонии открытия, которая состоится на Сене.

Там будет 45 000 полицейских и жандармов, огромный периметр безопасности. Это будет чрезвычайно безопасное место -заявил Жеральд Дарманен.

Он заверил присутствующих, что все делается заранее для обеспечения безопасности мероприятия. В качестве примера привел высылку более 1000 человек из списка S (лиц, представляющих угрозу безопасности страны - ред.) с территории Франции, "как способ защитить себя" наилучшим образом от нападений.

Дополнение

Как ранее сообщал президент Франции Эммануэль Макрон, филиал террористической группировки "Исламское государство", которая взяла на себя ответственность за стрельбу в концертном зале в России, за последние месяцы "предпринял несколько попыток нанести удар по французской земле".

Франция обратилась к 45 иностранным государствам с просьбой предоставить несколько тысяч дополнительных военных, полицейских и гражданских сотрудников для обеспечения безопасности Олимпийских игр в Париже этим летом. 35 из них уже согласились объединить усилия для обеспечения безопасности игр.

Добавим

Украинские спортсмены требуют запретить российским и белорусским спортсменам участвовать в Олимпиаде 2024 года из-за их поддержки российской войны против Украины.