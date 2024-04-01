О плане Б для церемонии открытия Олимпиады не может быть и речи - МВД Франции

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Как украинская компания может стать специмпортером вооружения: объяснение МОУ
  •  14510 просмотра

Как украинская компания может стать специмпортером вооружения: объяснение МОУ

Эксклюзив
Не Княжицким единым. Как соцсети забыли о главном помощнике Сивковича
  •  44598 просмотра

Не Княжицким единым. Как соцсети забыли о главном помощнике Сивковича

Эксклюзив
Мы получаем сигналы о попытках давления на новых поставщиков продуктов питания для ВСУ - представитель ГОТ Аким Коваленко
  •  78085 просмотра

Мы получаем сигналы о попытках давления на новых поставщиков продуктов питания для ВСУ - представитель ГОТ Аким Коваленко

Эксклюзив
Поставка происходит по плану: в ГОТ рассказали об обеспечении ВСУ продуктами питания по новым контрактам
  •  123857 просмотра

Поставка происходит по плану: в ГОТ рассказали об обеспечении ВСУ продуктами питания по новым контрактам

Эксклюзив
В Сумской ОВА рассказали о ходе эвакуации из пограничья
  •  104361 просмотра

В Сумской ОВА рассказали о ходе эвакуации из пограничья

Эксклюзив
МОУ в 2022-2023 годах заключило контракты на закупку вооружения с более 130 контрагентами
29 марта 2024, 13:12  •  227296 просмотра

МОУ в 2022-2023 годах заключило контракты на закупку вооружения с более 130 контрагентами

Эксклюзив
В Минздраве сообщили, когда закончится эпидсезон гриппа, ОРВИ и COVID-19
29 марта 2024, 11:55  •  192077 просмотра

В Минздраве сообщили, когда закончится эпидсезон гриппа, ОРВИ и COVID-19

Эксклюзив
Кузин объяснил, какие вопросы нужно урегулировать для реализации лекарств с каннабисом
29 марта 2024, 11:00  •  191324 просмотра

Кузин объяснил, какие вопросы нужно урегулировать для реализации лекарств с каннабисом

Эксклюзив
Российские баллистические ракеты: что есть у врага и чем это сбивать
28 марта 2024, 13:27  •  411047 просмотра

Российские баллистические ракеты: что есть у врага и чем это сбивать

Эксклюзив
МОУ в начале полномасштабной войны приходилось привлекать фирмы-посредники для закупки боеприпасов за рубежом - эксперт
28 марта 2024, 12:43  •  140252 просмотра

МОУ в начале полномасштабной войны приходилось привлекать фирмы-посредники для закупки боеприпасов за рубежом - эксперт

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28 марта 2024, 13:27  •  411047 просмотра
Временная тишина: почему замолчали "враждебные" голоса против ГОТ

Временная тишина: почему замолчали "враждебные" голоса против ГОТ

27 марта 2024, 10:45  •  384461 просмотра
«Крипта для чайников». Часть 1: что такое блокчейн и его «фишки», о которых мало кто знает

«Крипта для чайников». Часть 1: что такое блокчейн и его «фишки», о которых мало кто знает
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21 марта 2024, 11:56  •  738640 просмотра
Структура мирового населения меняется из-за падения рождаемости: Украина среди аутсайдеров. Что дальше?

Структура мирового населения меняется из-за падения рождаемости: Украина среди аутсайдеров. Что дальше?

21 марта 2024, 08:07  •  682983 просмотра

О плане Б для церемонии открытия Олимпиады не может быть и речи - МВД Франции

Министр внутренних дел Франции подтвердил, что церемония открытия Олимпийских игр 2024 года в Париже не претерпит никаких изменений, несмотря на усиление террористических угроз: 45 000 полицейских обеспечат чрезвычайную безопасность мероприятия.

Новости Мира •   •  5145 просмотра
О плане Б для церемонии открытия Олимпиады не может быть и речи - МВД Франции

Крупный пожар произошел еще на одном заводе в рф: загорелось на подмосковном "электроизолите"

На заводе "электроизолит" в подмосковном городе хотьково произошел пожар, который охватил производственный цех, где изготавливались машины для пропитки лакокрасочных тканей, и привел к эвакуации 34 человек.

Новости Мира •   •  5283 просмотра
Крупный пожар произошел еще на одном заводе в рф: загорелось на подмосковном "электроизолите"

Хакеры похитили базу данных российских заключенных, чтобы отомстить рф за смерть Навального - СМИ

Хакеры утверждают, что похитили из сети Федеральной службы исполнения наказаний базу данных, содержащую информацию об около 800 000 российских заключенных, их родственников и контактов, и разместили фотографию Навального с женой на внутреннем сайте службы.

Новости Мира •   •  5615 просмотра
Хакеры похитили базу данных российских заключенных, чтобы отомстить рф за смерть Навального - СМИ

Украина в этом году предоставит бизнесу более 500 млн грн микрогрантов, 57% последних получателей - женщины

Украина инвестировала более 500 миллионов гривен в бизнес украинских предпринимателей-победителей программы микрогрантов "Власна справа", причем более 50% победителей пятой волны - женщины.

Общество •   •  7317 просмотра
Украина в этом году предоставит бизнесу более 500 млн грн микрогрантов, 57% последних получателей - женщины

Оккупанты провели милитаристский форум среди подростков в Мариуполе - Центр нацсопротивления

российские оккупанты провели в оккупированном Мариуполе милитаристский молодежный форум "Роза Донбасса" с целью промывки мозгов подростков и распространения античеловеческой идеологии.

Война •   •  7749 просмотра
Оккупанты провели милитаристский форум среди подростков в Мариуполе - Центр нацсопротивления

От лечения и адаптации к предпринимательским инициативам: как МХП заботится о ветеранах и их семьях

МХП реализует комплексную программу реинтеграции под названием "МХП Поруч", которая предоставляет индивидуальную поддержку, включая лечение, реабилитацию, юридическую и психологическую помощь, социальную реинтеграцию, профессиональную адаптацию и предпринимательские инициативы для военнослужащих, ветеранов и их семей.

Общество •   •  6265 просмотра
От лечения и адаптации к предпринимательским инициативам: как МХП заботится о ветеранах и их семьях

С начала года российские миллиардеры стали богаче на 18,3 млрд долларов с начала года

Несмотря на санкции, российские миллиардеры заработали 18,3 миллиарда долларов с начала года, причем больше всего выросло состояние Андрея Мельниченко, соучредителя компаний "Еврохим" и СУЭК, на 5,29 миллиарда долларов.

Экономика •   •  8239 просмотра
С начала года российские миллиардеры стали богаче на 18,3 млрд долларов с начала года

Силы ССО уничтожили вражеский комплекс РЭБ "Житель" на Запорожском направлении: видео

Украинские Силы специальных операций уничтожили российский комплекс радиоэлектронной борьбы "Житель" на Запорожском направлении, обнаружив его во время разведки.

Война •   •  9957 просмотра
Силы ССО уничтожили вражеский комплекс РЭБ "Житель" на Запорожском направлении: видео

В оккупированном Старобельске взорвали авто коллаборанта Чайки, он умер

Коллаборант Валерий Чайка погиб, когда его автомобиль взорвали в оккупированном россией Старобельске.

Война •   •  11916 просмотра
В оккупированном Старобельске взорвали авто коллаборанта Чайки, он умер

Не Княжицким единым. Как соцсети забыли о главном помощнике Сивковича

Бывший помощник агента фсб Даниил Гетманцев сейчас является не просто народным депутатом от партии главы государства Владимира Зеленского "Слуга народа", он еще и руководит одним из важнейших комитетов Верховной Рады.

Война •   •  44598 просмотра
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Не Княжицким единым. Как соцсети забыли о главном помощнике Сивковича