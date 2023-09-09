Макрон прибыл в Индию на саммит G20

Детали

Президент Франции Эмманюэль Макрон прибыл в Нью-Дели на саммит G20 почти через день после большинства других лидеров. Его встречали традиционные индийские танцоры.

Традиционные индийские танцоры приветствуют президента Франции Эммануэля Макрона, когда он прибывает в Нью-Дели на #G20India2023 саммит.



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Напомним

Сегодня, девятого сентября, в Индии стартует двухдневный саммит G20. Мировые лидеры еще со вчерашнего дня начали прибывать в город Нью-Дели.