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Макрон прибыл в Индию на саммит G20

Макрон прибыл в Индию на саммит G20

Киев • УНН

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КИЕВ. 9 сентября. УНН. Президент Франции Эмманюэль Макрон прибыл на саммит G20 в Нью-Дели, Индия с опозданием почти на день, передает УНН со ссылкой на Bloomberg.

Детали

Президент Франции Эмманюэль Макрон прибыл в Нью-Дели на саммит G20 почти через день после большинства других лидеров. Его встречали традиционные индийские танцоры.

Традиционные индийские танцоры приветствуют президента Франции Эммануэля Макрона, когда он прибывает в Нью-Дели на #G20India2023 саммит.

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— Bloomberg (@business) 9 сентября 2023 года

Напомним

Сегодня, девятого сентября, в Индии стартует двухдневный саммит G20. Мировые лидеры еще со вчерашнего дня начали прибывать в город Нью-Дели. 

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