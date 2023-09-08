Саміт G20: Захід хоче скористатися відсутністю лідерів КНР та рф, Україну не запросили, але вона в центрі уваги

Країни Заходу хочуть скористатися відсутністю Сі Цзіньпіна та путіна

Ймовірність того, що путін наважиться покинути межі рф, щоб відвідати представницький форум, була досить мізерною.

29 серпня офіційно стало відомо, що російський диктатор не приїде на саміт G20. Вже традиційно підміняти путіна буде голова мзс рф сергій лавров.

Певною несподіванкою стала відмова приїхати на саміт лідера Китаю Сі Цзіньпіна. Західні експерти висловили думку, що відсутність Сі на саміті в Індії може поставити під сумнів статус G20 як глобального лідерського форуму. Це буде перший випадок, коли Сі чи інший лідер Китаю пропустив саміт G20.

Відсутність Сі Цзіньпіна та путіна відкриває широкий простір для маневру країнам Заходу. Зокрема, Європейський Союз планує скористатися ситуацією, щоб посилити свою роботу з країнами так званого Глобального Півдня, організувавши зустріч на високому рівні з африканськими лідерами в кулуарах саміту. Також ЄС підтримає заявку Африканського Союзу на постійне членство в G20.

У свою чергу, президент США Джо Байден має озвучити плани протидії зростаючій військовій та економічній агресії з боку росії та Китаю.

Найважливіша мета Байдена на G20 буде зосереджена навколо запропонованих реформ Світового банку та інших багатосторонніх банків розвитку, а також збільшення фінансування тих установ, які зосереджені на підтримці країн, що розвиваються.

Україна поза самітом, але все одно в центрі уваги

На відміну від минулорічного саміту на Балі, цього року Україна не отримала запрошення на представницький форум світових лідерів.

В МЗС України та в Офісі Президента після цього заявляли, що продовжують працювати над форматом залучення України до участі в саміті G20. Але, чи були досягнуті якісь домовленості з цього приводу, наразі, невідомо.

Разом з тим, саме українське питання викликало найбільше дискусій серед делегацій ще до початку саміту — мова йде про фінальне комюніке.

Як зазначають ЗМІ, дискусії представників 20 найбільших економік світу були ускладнені розбіжностями з приводу вторгнення росії в Україну, які посилилися після торішнього саміту на Балі, заявили делегати.

Західні країни хочуть рішучого засудження як умови для згоди на Делійську декларацію. Міністр закордонних справ росії сергій лавров, який буде присутній замість президента володимира путіна, заявив, що москва заблокує підсумкову декларацію, якщо вона не відображатиме її позицію, пише видання.

Індія запропонувала, щоб G20, засуджуючи страждання, спричинені вторгненням росії, також “відображала погляд” москви і Пекіна про те, що форум не є місцем для геополітики.

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