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У Нью-Делі проводять підготовку до саміту G20: бідні жителі міста скаржаться, що їх "просто стерли"

У Нью-Делі проводять підготовку до саміту G20: бідні жителі міста скаржаться, що їх "просто стерли"

Київ • УНН

 • 706950 перегляди

КИЇВ. 4 вересня. УНН. До саміту G20, який пройде цього тижня, у столиці Індії Нью-Делі відновили покриття доріг, встановили вуличні ліхтарі, а міські будівлі та стіни розписали яскравими фресками та графіті. Водночас бідні жителі міста, яких виселили з деяких районів, скаржаться, що їх "просто стерли, як бродячих собак і мавп", пише УНН з посиланням на Associated Press.

Деталі

Згідно з переписом населення у 2011 році, в Нью-Делі проживало понад 20 мільйонів людей, з них 47 000 - безпритульні. За словами активістів, їх кількість було значно занижено, а реальна кількість бездомних становить щонайменше 150 000. З січня 2023 року влада знесла сотні будинків і придорожніх кіосків, що призвело до переміщення тисяч людей. Жителі нетрів розповіли, що отримали повідомлення про виселення лише незадовго до того, як розпочалося знесення.

Місцева влада заявила, що знесення було здійснено проти "незаконних загарбників", але активісти та виселені ставлять під сумнів цю політику та стверджують, що вона підштовхнула тисячі людей до бездомності. Зазначається, що подібне знесення здійснили в інших індійських містах, таких як Мумбаї та Калькутта, які приймали заходи G20, що передували саміту.

Активіст Абдул Шакіл підкреслив, що "в ім’я благоустрою знищується життя міської бідноти": "Гроші, які використовуються для G20, - це гроші платників податків. Всі платять податок. Ці ж гроші використовуються для їх виселення та переселення. Це не має сенсу".

У липні цього року правозахисна група Concerned Citizens Collective опублікувала звіт, згідно з яким підготовка до саміту G20 призвела до переміщення майже 300 000 людей, особливо з районів, які іноземні лідери та дипломати відвідуватимуть під час різних зустрічей. Вони повідомили, що щонайменше 25 нетрі та нічних притулків для бездомних зрівняли із землею та перетворили на парки, а уряд не надав альтернативних притулків.

Зазначається, що уряд Індії сподівається, що спроба зробити Нью-Делі "блискучим" завдяки проєкту благоустрою вартістю 120 мільйонів доларів допоможе продемонструвати "культурну доблесть" країни та зміцнити її позиції на світовій арені. Дводенний глобальний саміт відбудеться у нещодавно збудованій будівлі Бхарат Мандапам, розгалуженому виставковому центрі в центрі Нью-Делі біля знакового монумента "Ворота Індії". Очікується, що на захід прибудуть десятки світових лідерів.

Нагадаємо

За даними ЗМІ, під час саміту світових лідерів G20 у Нью-Делі будуть залучені близько 130 000 співробітників служби безпеки.

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