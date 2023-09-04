В Нью-Дели проводят подготовку к саммиту G20: бедные жители города жалуются, что их "просто стерли"

Детали

Согласно переписи населения в 2011 году, в Нью-Дели проживало более 20 миллионов человек, из них 47 000 – бездомные. По словам активистов, их количество было значительно занижено, а реальное количество бездомных составляет не менее 150 000. С января 2023 года власти снесли сотни домов и придорожных киосков, что привело к перемещению тысяч людей. Жители трущоб рассказали, что получили уведомление о выселении лишь незадолго до того, как начался снос.

Местные власти заявили, что снос был осуществлен против "незаконных посягателей", но активисты и выселенные ставят под сомнение эту политику и утверждают, что они подтолкнули тысячи людей к бездомности. Отмечается, что подобный снос был осуществлен в других индийских городах, таких как Мумбаи и Калькутта, которые принимали мероприятия G20, предшествовавшие саммиту.

Активист Абдул Шакил подчеркнул, что "во имя благоустройства уничтожается жизнь городской бедноты": "Деньги, которые используются для G20 - это деньги налогоплательщиков. Все платят налог. Эти же деньги используются для их выселения и переселения. Это не имеет смысла ".

В июле этого года правозащитная группа Concerned Citizens Collective опубликовала отчет, согласно которому подготовка к саммиту G20 привела к перемещению почти 300 000 человек, особенно из районов, которые иностранные лидеры и дипломаты будут посещать во время разных встреч. Они сообщили, что по меньшей мере 25 трущоб и ночных приютов для бездомных сравняли с землей и превратили в парки, а правительство не предоставило альтернативных приютов.

Отмечается, что правительство Индии надеется, что попытка сделать Нью-Дели "блестящим" благодаря проекту благоустройства стоимостью 120 миллионов долларов поможет продемонстрировать "культурную доблесть" страны и укрепить ее позиции на мировой арене. Двухдневный глобальный саммит состоится в недавно построенном здании Бхарат Мандапам, разветвленном выставочном центре в центре Нью-Дели у знакового монумента "Ворота Индии". Ожидается, что на мероприятие прибудут десятки мировых лидеров.

Напомним

По данным СМИ, в ходе саммита мировых лидеров G20 в Нью-Дели будут привлечены около 130 000 сотрудников службы безопасности.