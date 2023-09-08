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Саммит G20: Запад хочет воспользоваться отсутствием лидеров КНР и РФ, Украину не пригласили, но она в центре внимания

Киев • УНН

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КИЕВ. 9 сентября. УНН. Сегодня, девятого сентября, в Индии стартует двухдневный саммит G20. Мировые лидеры еще со вчерашнего дня начали прибывать в город Нью-Дели, пишет УНН.

Страны Запада хотят воспользоваться отсутствием Си Цзиньпина и путина

Вероятность того, что путин решится покинуть пределы рф, чтобы посетить представительный форум, была весьма мизерной.

29 августа официально стало известно, что российский диктатор не приедет на саммит G20. Уже традиционно подменять путина будет глава мид рф сергей лавров.

Определенной неожиданностью стал отказ приехать на саммит лидера Китая Си Цзиньпина. Западные эксперты высказали мнение, что отсутствие Си на саммите в Индии может поставить под сомнение статус G20 как глобального лидерского форума. Это будет первый случай, когда Си или другой лидер Китая пропустил саммит G20.

Отсутствие Си Цзиньпина и путина открывает широкое пространство для маневра странам Запада. В частности, Европейский Союз планирует воспользоваться ситуацией, чтобы усилить свою работу с странами так называемого Глобального Юга, организовав встречу на высоком уровне с африканскими лидерами в кулуарах саммита. Также ЕС поддержит заявку Африканского Союза на постоянное членство в G20.

В свою очередь, президент США Джо Байден должен озвучить планы противодействия растущей военной и экономической агрессии с стороны россии и Китая.

Важнейшая цель Байдена на G20 будет сосредоточена вокруг предложенных реформ Всемирного банка и других многосторонних банков развития, а также увеличения финансирования тех учреждений, которые сосредоточены на поддержке развивающихся стран.

Украина вне саммита, но все равно в центре внимания

В отличие от прошлогоднего саммита на Бали, в этом году Украина не получила приглашение на представительный форум мировых лидеров.

В МИД Украины и в Офисе Президента после этого заявляли, что продолжают работать над форматом привлечения Украины к участию в саммите G20. Но, были ли достигнуты какие-то договоренности по этому поводу, пока неизвестно.

Вместе с тем, именно украинский вопрос вызвал больше всего дискуссий среди делегаций еще до начала саммита — речь идет о финальном коммюнике.

Как отмечают СМИ, дискуссии представителей 20 крупнейших экономик мира были осложнены разногласиями по поводу вторжения россии в Украину, которые усилились после прошлогоднего саммита на Бали, заявили делегаты.

Западные страны хотят решительного осуждения как условия для согласия на Делийскую декларацию. министр иностранных дел россии сергей лавров, который будет присутствовать вместо президента владимира путина, заявил, что москва заблокирует итоговую декларацию, если она не будет отражать ее позицию, пишет издание.

Индия предложила, чтобы G20, осуждая страдания, вызванные вторжением россии, также “отражала взгляд” москвы и Пекина о том, что форум не является местом для геополитики.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Нью-Дели проводят подготовку к саммиту G20: бедные жители города жалуются, что их “просто стерли”

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