Україна продовжує працювати над отриманням запрошення на саміт G20 у Індії - Жовква
Київ • УНН
КИЇВ. 21 серпня. УНН. Україна продовжує роботу з Індією щодо отримання запрошення на саміт G20 ("Групи двадцяти"), який відбудеться 9-10 вересня. Про це повідомив заступник Офісу Президента Ігор Жовква в ефірі національного телемарафону 20 серпня, передає УНН.
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"Мені особисто не так зрозуміло, як вам, що Індія "випала". Знаєте, у дипломатії такий принцип: ніколи не кажи ніколи. Ми працюємо з індійською стороною над залученням в тому чи іншому форматі України до участі в саміті G20. На цьому я поки що поставлю три крапки", - заявив Жовква, відповідаючи на питання, що Індія "випала" як потенційний майданчик для саміту миру.
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Україна не увійшла до списку країн, які запрошені на саміт "Групи двадцяти" у Нью-Делі, проте там буде присутня росія.
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив, що українська сторона працює над форматом взаємодії з "Групою двадцяти", щоб представники держав почули її позицію.