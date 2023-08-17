Україна працює над форматом взаємодії з G20 - Кулеба

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"Власне, навіщо виламувати двері. З Індією є діалог, рівень комунікації... Ми працюємо над певним форматом взаємодії з G20, щоб голос України там був почутий", - заявив Кулеба.

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На питання, чому Індія не запросила Україну взяти участь у саміті, Кулеба відповів, що Нью-Делі та москва є "доволі тісними" партнерами, і росія "на жаль, входить до цього формату". Він додав, що не впевнений, чи на цьому заході буде присутній російський диктатор володимир путін, водночас запевнив, що міжнародні партнери України не обговорюватимуть в Індії позиції щодо Києва без його участі.

"Наші партнери вже відпрацювали техніку, називається "ігноруй лаврова"... Ніякі переговори щодо України без координації кожної позиції, кожного елементу з Україною наші партнери вести не будуть", - сказав Кулеба.

Нагадаємо

Заступник голови МЗС Микола Точицький повідомив, що Міністерство закордонних справ України спільно з партнерами працює над тим, щоб отримати запрошення на саміт "Групи двадцяти", що відбудеться в Індії у вересні.