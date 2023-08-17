МЗС України працює над запрошенням на саміт G20

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Точицький пояснив, що Україна хоче взяти участь у саміті G20 з огляду на те, що там будуть порушуватись економічні проблеми.

"Ми вважаємо, що те, що здійснює російська федерація щодо припинення "зернової угоди", є великим викликом для економік не лише країн Африки та Азії, але й для світових економік", – зазначив посадовець МЗС.

"Отже, ми й партнери працюємо над тим, щоб бути серед запрошених – і з Індією, і з іншими партнерами, які є серед учасниць цього саміту", – додав він.

Доповнення

Раніше в середу міністр закордонних справ головуючої в G20 Індії Субрахманьям Джайшанкар заявив під час зустрічі з міжнародними ЗМІ, що Україна не була запрошена на майбутній саміт.

За його словами, окрім постійних членів "Групи двадцяти", на зустріч у Нью-Делі запросили лише дев’ять держав – Іспанію, Бангладеш, Нігерію, Маврикій, Єгипет, Нідерланди, Оман, Сінгапур і Об'єднані Арабські Емірати.

Нагадаємо

Україна не увійшла до списку країн, які запрошені на саміт "Групи двадцяти" (G20) у Нью-Делі, проте там буде присутня росія.