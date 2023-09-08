Джо Байден, ймовірно, скористається відсутністю росії та Китаю на саміті G20 - CNN

Деталі

Те, що авторитарні лідери рф та Китаю, кожна з яких є членом G20, пропускають цьогорічний саміт, лише підкреслює розбіжності, що проходять через об’єднання найбільших економік світу. Для Байдена відсутність Сі та Путіна означає як втрачену можливість, так і відкриття, оскільки всі троє змагаються за вплив на світовій арені.

Перед приїздом Байдена офіційні особи поспішно працювали над проєктом спільних декларацій, які могли бути підписані до кінця саміту. Але переговори були важкими, за словами дипломатів, і відображали широкі розбіжності в G20 щодо найбільш спірних глобальних питань.

Байден давно вірить у силу таких інституцій, як G20, щоб об’єднатися в моменти глобальної небезпеки, і сподівається зосередитися на таких питаннях, як зміна клімату та реструктуризація боргу протягом двох днів перебування тут.

Проте, на відміну від меншої та більш однодумної G7, більший саміт цього тижня об’єднує ширше коло країн із широким спектром поглядів, від війни в Україні до обов’язкового протистояння Пекіну.

Для деяких західних чиновників корисність G20 в епоху розколу інтересів і глобального конфлікту викликає сумніви. Але під час зустрічі помічники Байдена підкреслили, що все ще вважають форум здатним дати цінні результати.

«Ми сподіваємося, що цей саміт G20 покаже, що найбільші економіки світу можуть працювати разом навіть у складні часи», — сказав цього тижня радник США з національної безпеки Джейк Салліван. «Отож, коли ми прямуємо до Нью-Делі, ми зосередимося на досягненні результатів для країн, що розвиваються, на досягненні прогресу в ключових пріоритетах для американського народу від клімату до технологій, і на демонстрації нашої відданості G20 як форуму, який може реально досягти результатів.”

Найважливіша мета Байдена на G20 буде зосереджена навколо запропонованих реформ Світового банку та інших багатосторонніх банків розвитку, а також збільшення фінансування тих установ, які зосереджені на підтримці країн, що розвиваються.

Інституції, створені після Другої світової війни, протягом тривалого часу фінансували програми освіти, охорони здоров’я та інфраструктури в країнах, що розвиваються. Однак останнім часом Китай намагається посилити свій вплив за допомогою власних програм кредитування, через які країни часто загрузли в боргах.

Але окрім конкретних реформ, представники адміністрації сподіваються, що присутність Байдена на саміті та його зосередженість на підтримці банків, чия місія полягає в підтримці країн, що розвиваються, посилатимуть повідомлення про відданість США цим країнам.

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Доповнення

Цього тижня Салліван заявив, що реформи Світового банку «не проти Китаю», зазначивши, що Пекін є акціонером банку. Проте Салліван також описав реформи Світового банку на відміну від «масштабу примусового та нежиттєздатного кредитування КНР через ініціативу «Один пояс, один шлях». І в епоху ескалації протистояння майже кожен крок Байдена за кордоном може бути витлумачений як виклик Пекіну – і часто це відбувається китайськими чиновниками.

Білий дім уже запросив у Конгресу 3,3 мільярда доларів додаткового фінансування для Світового банку, який, за словами представників адміністрації, забезпечить 25 мільярдів доларів додаткової кредитної спроможності, а також 1 мільярд доларів у вигляді грантів для допомоги в умовах криз, з якими стикаються найбідніші країни, і 1 мільярд доларів на глобальну інфраструктуру. фінансування.

Сполучені Штати очікують, що інші країни візьмуть на себе зобов’язання збільшити фінансування банку, ввівши загалом 100 мільярдів доларів у нові кредитні можливості.