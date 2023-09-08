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Джо Байден, вероятно, воспользуется отсутствием России и Китая на саммите G20 - CNN

Джо Байден, вероятно, воспользуется отсутствием России и Китая на саммите G20 - CNN

Киев • УНН

 • 3201697 просмотра

КИЕВ. 8 сентября. УНН. Президент США Джо Байден прибыл в Нью-Дели в п’пятницу на ежегодную встречу Большой 20-тки. Во время саммита Байден должен озвучить планы противодействия растущей военной и экономической агрессии со стороны России и Китая. Об этом сообщает CNN, пишет УНН.

Детали 

То, что авторитарные лидеры рф и Китая, каждый из которых является членом G20, пропускают нынешний саммит, лишь подчеркивает разногласия, проходящие через объединение крупнейших экономик мира. Для Байдена отсутствие Си и Путина означает как упущенную возможность, так и открытие, поскольку все трое борются за влияние на мировой арене.

Перед приездом Байдена официальные лица поспешно работали над проектом совместных деклараций, которые могли быть подписаны до конца саммита. Но переговоры были трудными, по словам дипломатов, и отражали широкие разногласия в G20 по наиболее спорным глобальным вопросам.

Байден давно верит в силу таких институтов, как G20, чтобы объединиться в моменты глобальной опасности, и надеется сосредоточиться на таких вопросах, как изменение климата и реструктуризация долга в течение двух дней пребывания здесь.

Однако, в отличие от меньшей и более единодушной G7, больший саммит на этой неделе объединяет более широкий круг стран с широким спектром взглядов, от войны в Украине до обязательного противостояния Пекину.

Для некоторых западных чиновников полезность G20 в эпоху раскола интересов и глобального конфликта вызывает сомнения. Но во время встречи помощники Байдена подчеркнули, что все еще считают форум способным дать ценные результаты.

«Мы надеемся, что этот саммит G20 покажет, что крупнейшие экономики мира могут работать вместе даже в сложные времена», — сказал на этой неделе советник США по национальной безопасности Джейк Салливан. «Поэтому, когда мы направляемся в Нью-Дели, мы сосредоточимся на достижении результатов для развивающихся стран, на достижении прогресса в ключевых приоритетах для американского народа от климата до технологий, и на демонстрации нашей преданности G20 как форуму, который может реально достичь результатов.”

Важнейшая цель Байдена на G20 будет сосредоточена вокруг предложенных реформ Всемирного банка и других многосторонних банков развития, а также увеличения финансирования тех учреждений, которые сосредоточены на поддержке развивающихся стран.

Институты, созданные после Второй мировой войны, в течение длительного времени финансировали программы образования, здравоохранения’и инфраструктуры в развивающихся странах. Однако в последнее время Китай пытается усилить свое влияние с помощью собственных программ кредитования, из-за которых страны часто погрязли в долгах.

Но кроме конкретных реформ, представители администрации надеются, что присутствие Байдена на саммите и его сосредоточенность на поддержке банков, чья миссия заключается в поддержке развивающихся стран, будут посылать сообщение о преданности США этим странам.

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Дополнение

На этой неделе Салливан заявил, что реформы Всемирного банка «не против Китая», отметив, что Пекин является акционером банка. Однако Салливан также описал реформы Всемирного банка в отличие от «масштаба принудительного и нежизнеспособного кредитования КНР через инициативу «Один пояс, один путь». И в эпоху эскалации противостояния почти каждый шаг Байдена за рубежом может быть истолкован как вызов Пекину – и часто это происходит китайскими чиновниками.

Белый дом уже запросил у Конгресса 3,3 миллиарда долларов дополнительного финансирования для Всемирного банка, который, по словам представителей администрации, обеспечит 25 миллиардов долларов дополнительной кредитной способности, а также 1 миллиард долларов в виде грантов для помощи в условиях кризисов, с которыми сталкиваются беднейшие страны, и 1 миллиард долларов на глобальную инфраструктуру. финансирование.

Соединенные Штаты ожидают, что другие страны возьмут на себя обязательства’обязательства увеличить финансирование банка, введя в общей сложности 100 миллиардов долларов в новые кредитные возможности.

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