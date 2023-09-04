Байден розчарований тим, що Сі Цзіньпін не відвідає саміт G20

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"Я розчарований... але збираюся побачити його", — сказав Байден журналістам у Рехобот-Біч, штат Делавер, не уточнюючи подробиць.

Деталі

Байден відвідає Індію 7-10 вересня для участі в саміті країн Великої 20-ки, а потім відвідає В’єтнам, аби зміцнити відносини США в Азії.

"Я хочу трохи більше... координації. Я думаю, що вони обидві (Індія та В'єтнам) хочуть набагато тісніших відносин зі Сполученими Штатами, і це може бути дуже корисним", - сказав Байден.

Найбільш ймовірно, що Сі Цзіньпін пропустить саміт, а прем'єр-міністр Китаю Лі Цян представлятиме Пекін на зустрічі в Нью-Делі.

Доповнення

Західні експерти вважають, що відсутність лідера Китаю Сі Цзіньпіна на саміті G20 в Індії наступного тижня може поставити під сумнів статус організації - глобальний лідерський форум.