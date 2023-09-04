Байден розчарований тим, що Сі Цзіньпін не відвідає саміт G20
Київ • УНН
КИЇВ. 4 вересня. УНН. Президент США Джо Байден заявив у неділю, що він розчарований тим, що президент Китаю Сі Цзіньпін не відвідає саміт лідерів G20 в Індії, але додав, що все одно збирається “побачити його”. Про це пише Reuters, передає УНН.
Цитата
"Я розчарований... але збираюся побачити його", — сказав Байден журналістам у Рехобот-Біч, штат Делавер, не уточнюючи подробиць.
Деталі
Байден відвідає Індію 7-10 вересня для участі в саміті країн Великої 20-ки, а потім відвідає В’єтнам, аби зміцнити відносини США в Азії.
"Я хочу трохи більше... координації. Я думаю, що вони обидві (Індія та В'єтнам) хочуть набагато тісніших відносин зі Сполученими Штатами, і це може бути дуже корисним", - сказав Байден.
Найбільш ймовірно, що Сі Цзіньпін пропустить саміт, а прем'єр-міністр Китаю Лі Цян представлятиме Пекін на зустрічі в Нью-Делі.
Доповнення
Західні експерти вважають, що відсутність лідера Китаю Сі Цзіньпіна на саміті G20 в Індії наступного тижня може поставити під сумнів статус організації - глобальний лідерський форум.