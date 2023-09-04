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Байден разочарован тем, что Си Цзиньпин не посетит саммит G20

Байден разочарован тем, что Си Цзиньпин не посетит саммит G20

Киев • УНН

 • 1448355 просмотра

КИЕВ. 4 сентября. УНН. Президент США Джо Байден заявил в воскресенье, что он разочарован тем, что президент Китая Си Цзиньпин не посетит саммит лидеров G20 в Индии, но добавил, что все равно собирается “увидеть его”. Об этом пишет Reuters, передает УНН.

Цитата 

"Я разочарован... но собираюсь увидеть его", — сказал Байден журналистам в Рехобот-Бич, штат Делавэр, не уточняя подробностей.

Детали 

Байден посетит Индию 7-10 сентября для участия в саммите стран Большой 20-ки, а затем посетит В’Вьетнам, чтобы укрепить отношения США в Азии.

"Я хочу немного больше... координации. Я думаю, что они обе (Индия и Вьетнам) хотят гораздо более тесных отношений с Соединенными Штатами, и это может быть очень полезным", - сказал Байден.

Наиболее вероятно, что Си Цзиньпин пропустит саммит, а премьер-министр Китая Ли Цян будет представлять Пекин на встрече в Нью-Дели. 

Дополнение

Западные эксперты считают, что отсутствие лидера Китая Си Цзиньпина на саммите G20 в Индии на следующей неделе может поставить под сомнение статус организации - глобальный лидерский форум.

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