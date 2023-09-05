Саміт G20: як ЄС плаує скористатись відсутністю Сі Цзіньпіна та путіна - Bloomberg

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Оскільки президенти Китаю і росії не братимуть участі у дводенній зустрічі в Нью-Делі, ЄС хоче скористатися моментом, кажуть анонімні джерела Bloomberg, знайомі з підготовкою, обговорюючи внутрішню стратегію. За їхніми словами, блок з 27 країн прагне показати, що він серйозно налаштований на переосмислення свого партнерства з Африкою, попри складну спадщину колоніалізму.

Серед тих, хто візьме участь, - президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, президент Європейської ради Шарль Мішель і канцлер Німеччини Олаф Шольц. З африканського боку в саміті візьмуть участь лідери Південної Африки, яка є членом G20, а також Єгипту, Нігерії і Коморських островів, які наразі головують в Африканському союзі.

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У той час як Китай і росія досягли успіхів у відносинах з африканськими країнами, в тому числі апелюючи до антиколоніальних настроїв, вихід путіна з Чорноморської зернової угоди найсильніше вдарив по країнах, що розвиваються, потенційно залишаючи можливість для Європи вплинути на думку країн, які відмовилися засудити війну в росії.

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Серед цілей своєї зустрічі в Індії 9 вересня європейські лідери ставлять підтримку заявки Африканського Союзу на постійне членство в G20. Прем'єр-міністр Італії Джорджа Мелоні була серед тих, хто виступав за членство Африканського Союзу в G20 на останньому саміті G7 в Японії, в той час, як це також є пріоритетом господаря саміту цього тижня, прем'єр-міністра Індії Нарендри Моді.

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Постійне членство, а не статус "запрошеної міжнародної організації", надасть Африканському Союзу такий самий статус, як і ЄС. Це є частиною прагнення надати африканським країнам сильніший голос.

Також на порядку денному зустрічі - обговорення наслідків війни росії проти України для глобальної продовольчої безпеки - ситуація, яка загрожує загостритися після того, як путін відмовився відновити зернову угоду під егідою ООН після переговорів у понеділок з президентом Туреччини Реджепом Тайіпом Ердоганом.

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