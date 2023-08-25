Свої останні дні пригожин провів у роз'їздах в Африці - ЗМІ

ukru
29 березня, 17:57 • 272773 перегляди

Україна хоче внести зміни до нової угоди з США. ЗМІ розкрили деталі

29 березня, 17:57 • 363609 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 16:38 • 302096 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

29 березня, 10:47 • 337148 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

Ексклюзив
29 березня, 07:30 • 302085 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

28 березня, 18:00 • 220556 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

28 березня, 17:13 • 205216 перегляди

Україна у вузькому колі проведе зустріч щодо контингенту: Зеленський розповів, кого і коли очікує

28 березня, 16:27 • 164718 перегляди

Бійка поблизу Голосіївського ТЦК у столиці: поліція повідомила подробиці і розпочала три кримінальних провадження

28 березня, 15:09 • 535911 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

Ексклюзив
28 березня, 12:49 • 175518 перегляди

Найвідоміша пара лелек уже не разом: науковці не втрачають надію на повернення Грицька

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
2 м/с
90 %
744 мм
Хмарно, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
Трамп заявив, що розлючений через путіна та готовий ввести мита на російську нафту

Трамп заявив, що розлючений через путіна та готовий ввести мита на російську нафту

30 березня, 15:15 • 84135 перегляди
У Києві ветерана побили за зауваження щодо російської музики

У Києві ветерана побили за зауваження щодо російської музики

30 березня, 15:35 • 51562 перегляди
Зеленський подав декларацію: на скільки зросли доходи родини Президента за рік

Зеленський подав декларацію: на скільки зросли доходи родини Президента за рік

30 березня, 15:54 • 50882 перегляди
Ворог вдарив КАБом по Куп'янську: постраждала жінка, зруйнувано житлові будинки

Ворог вдарив КАБом по Куп'янську: постраждала жінка, зруйнувано житлові будинки

30 березня, 16:17 • 54103 перегляди
ВМС ЗСУ: Україна не повинна була отримувати дозвіл на знищення крейсера "москва"

ВМС ЗСУ: Україна не повинна була отримувати дозвіл на знищення крейсера "москва"

30 березня, 16:51 • 57132 перегляди
Публікації
Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 393090 перегляди
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 535911 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 569361 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 566387 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 466232 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

30 березня, 08:26 • 205325 перегляди
П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 17:57 • 363609 перегляди
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

29 березня, 13:12 • 175341 перегляди
Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

29 березня, 13:11 • 166232 перегляди
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

28 березня, 18:04 • 137128 перегляди
Актуальне
Свої останні дні пригожин провів у роз'їздах в Африці - ЗМІ

Свої останні дні пригожин провів у роз'їздах в Африці - ЗМІ

Київ • УНН

 • 1089957 перегляди

КИЇВ. 25 серпня. УНН. голова пвк ”вагнер” євген пригожин провів останні кілька днів до авіакатастрофи бізнес-джека в роз'їздах Африкою. Про це повідомляє видання Wall Street Journal із посиланням на кілька джерел, знайомих із ситуацією, інформує УНН.

Деталі

За даними видання, через п'ять тижнів після повстання в рф, пригожин вирушив до санкт петербургу, до одного з місць проведення саміту “росія-Африка”, налагоджувати зв'язки з африканськими лідерами. Там були присутні 17 глав африканських держав. Серед них був президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера, чий уряд вважає, що Вагнер врятував країну після багатьох років збройного повстання. Однак тоді президент росії володимир путін наказав Туадері уникати пригожина. 

Однак минулої п'ятниці приватний літак пригожина приземлився в столиці ЦАР. За словами трьох осіб, знайомих із перебігом зустрічі, у палаці президента Таудери пригожин намагався переконати його продовжити співпрацю.

Наступного дня пригожин приймав командирів Сил швидкого реагування з Судану, воєнізованого угруповання, яке спиралося на "вагнер" для ведення війни проти уряду Судану. Вони передали йому золото, упаковане в дерев'яні ящики. За даними джерела WSJ, Пригожин, дивлячись на ящики, сказав: "Мені потрібно більше золота".

Зазначається, що завдяки поставкам зброї компанією вагнер воєнізоване угруповання здобуло низку перемог над ісламістським військовим урядом Судану, в тому числі нещодавнє захоплення збройового заводу і найбільшої поліцейської бази в Хартумі.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Британська розвідка пояснила, чому пвк "вагнер" чекає криза

Після ЦАР Пригожин, за даними WSJ, зробив коротку зупинку в Малі, а потім повернувся до Москви.

У цей самий час делегація міністерства оборони росії вели переговори з постійними клієнтами вагнера з Лівії. За даними WSJ делегацію очолював заступник міністра оборони юнус-бек євкуров.

видання зазначає, що москва поступово бере під формальний контроль розгалужену клієнтську мережу пригожина.

Звіт WSJ про останні дні Пригожина, за їхніми словами, ґрунтується на інтерв'ю з більш ніж десятьма високопосадовцями з Африки, представниками збройних сил і розвідки, перебіжчиками з лав вагнера, а також на основі аналізу зашифрованих розмов і даних про польоти.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу
Tesla
$263.83
Brent
$72.35
Bitcoin
$81,616.80
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.59
Золото
$3,114.20
Ethereum
$1,786.66