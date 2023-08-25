Свої останні дні пригожин провів у роз'їздах в Африці - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 25 серпня. УНН. голова пвк ”вагнер” євген пригожин провів останні кілька днів до авіакатастрофи бізнес-джека в роз'їздах Африкою. Про це повідомляє видання Wall Street Journal із посиланням на кілька джерел, знайомих із ситуацією, інформує УНН.
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За даними видання, через п'ять тижнів після повстання в рф, пригожин вирушив до санкт петербургу, до одного з місць проведення саміту “росія-Африка”, налагоджувати зв'язки з африканськими лідерами. Там були присутні 17 глав африканських держав. Серед них був президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера, чий уряд вважає, що Вагнер врятував країну після багатьох років збройного повстання. Однак тоді президент росії володимир путін наказав Туадері уникати пригожина.
Однак минулої п'ятниці приватний літак пригожина приземлився в столиці ЦАР. За словами трьох осіб, знайомих із перебігом зустрічі, у палаці президента Таудери пригожин намагався переконати його продовжити співпрацю.
Наступного дня пригожин приймав командирів Сил швидкого реагування з Судану, воєнізованого угруповання, яке спиралося на "вагнер" для ведення війни проти уряду Судану. Вони передали йому золото, упаковане в дерев'яні ящики. За даними джерела WSJ, Пригожин, дивлячись на ящики, сказав: "Мені потрібно більше золота".
Зазначається, що завдяки поставкам зброї компанією вагнер воєнізоване угруповання здобуло низку перемог над ісламістським військовим урядом Судану, в тому числі нещодавнє захоплення збройового заводу і найбільшої поліцейської бази в Хартумі.
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Після ЦАР Пригожин, за даними WSJ, зробив коротку зупинку в Малі, а потім повернувся до Москви.
У цей самий час делегація міністерства оборони росії вели переговори з постійними клієнтами вагнера з Лівії. За даними WSJ делегацію очолював заступник міністра оборони юнус-бек євкуров.
видання зазначає, що москва поступово бере під формальний контроль розгалужену клієнтську мережу пригожина.
Звіт WSJ про останні дні Пригожина, за їхніми словами, ґрунтується на інтерв'ю з більш ніж десятьма високопосадовцями з Африки, представниками збройних сил і розвідки, перебіжчиками з лав вагнера, а також на основі аналізу зашифрованих розмов і даних про польоти.