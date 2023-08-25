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Свои последние дни пригожин провел в разъездах в Африке - СМИ

Свои последние дни пригожин провел в разъездах в Африке - СМИ

Киев • УНН

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КИЕВ. 25 августа. УНН. глава пвк ”вагнер” евген пригожин провел последние несколько дней до авиакатастрофы бизнес-джека в разъездах по Африке. Об этом сообщает издание Wall Street Journal со ссылкой на несколько источников, знакомых с ситуацией, информирует УНН.

Детали

По данным издания, через пять недель после восстания в рф, пригожин отправился в санкт петербург, к одному из мест проведения саммита “россия-африка”, налаживать связи с африканскими лидерами. Там присутствовали 17 глав африканских государств. Среди них был президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера, чье правительство считает, что вагнер спас страну после многих лет вооруженного восстания. Однако тогда президент россии владимир путин приказал Туадере избегать пригожина. 

Однако в прошлую пятницу частный самолет пригожина приземлился в столице ЦАР. По словам трех человек, знакомых с ходом встречи, во дворце президента Таудеры пригожин пытался убедить его продолжить сотрудничество.

На следующий день пригожин принимал командиров Сил быстрого реагирования из Судана, военизированной группировки, которая опиралась на "вагнеров" для ведения войны против правительства Судана. Они передали ему золото, упакованное в деревянные ящики. По данным источника WSJ, пригожин, глядя на ящики, сказал: "Мне нужно больше золота".

Отмечается, что благодаря поставкам оружия компанией вагнер военизированная группировка одержала ряд побед над исламистским военным правительством Судана, в том числе недавний захват оружейного завода и крупнейшей полицейской базы в Хартуме.

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После ЦАР пригожин, по данным WSJ, сделал короткую остановку в Мали, а затем вернулся в москву.

В это же время делегация министерства обороны россии вели переговоры с постоянными клиентами вагнера из Ливии. По данным WSJ делегацию возглавлял заместитель министра обороны юнус-бек евкуров.

издание отмечает, что москва постепенно берет под формальный контроль разветвленную клиентскую сеть пригожина.

Отчет WSJ о последних днях пригожина, по их словам, основывается на интервью с более чем десятью высокопоставленными чиновниками из Африки, представителями вооруженных сил и разведки, перебежчиками из рядов вагнера, а также на основе анализа зашифрованных разговоров и данных о полетах.

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