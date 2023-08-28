Кулеба запропонував низці країн Європи координувати дипломатичні зусилля в Африці

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"Я запропонував би координувати наші дипломатичні зусилля в Африці у широкому сенсі. Не тільки разом з Чехією, але усі разом – Україна, Чехія, Словаччина, наші балтійські друзі, Польща, Румунія, Болгарія, Молдова. Це стане слушною можливістю перетворити травми нашого минулого у переваги сьогодення", - зазначив Кулеба у промові, яку наводять у МЗС.

Як зауважив голова МЗС України, "ми маємо повне право розказати правду про те, як насправді москва допомагала деколонізувати Африку і, одночасно, вдавалася до колоніальних практик щодо кожного з нас, ми маємо повне право викрити правду про російську збройну агресію проти України".

"Я поділився деталями цієї пропозиції з Яном (головою МЗС Чехії Яном Ліпавським - ред.) і ми налаштовані долучити до цього інших колег", - зазначив Кулеба.

Доповнення

Глава зовнішньополітичного відомства Дмитро Кулеба цього тижня здійснює візити до Чехії, Франції, та Іспанії. Основними темами переговорів стануть, зокрема, залучення компаній до першого Форуму оборонних індустрій, а також українське озброєння, Формули миру, вступ України до ЄС.