Кулеба предложил ряду стран Европы координировать дипломатические усилия в Африке

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"Я предложил бы координировать наши дипломатические усилия в Африке в широком смысле. Не только вместе с Чехией, но все вместе – Украина, Чехия, Словакия, наши балтийские друзья, Польша, Румыния, Болгария, Молдова. Это станет хорошей возможностью превратить травмы нашего прошлого в преимущества настоящего", - отметил Кулеба в речи, которую приводят в МИД.

Как отметил глава МИД Украины, "мы имеем полное право рассказать правду о том, как на самом деле москва помогала деколонизировать Африку и, одновременно, прибегала к колониальным практикам в отношении каждого из нас, мы имеем полное право разоблачить правду о российской вооруженной агрессии против Украины".

"Я поделился деталями этого предложения с Яном (главой МИД Чехии Яном Липавским – ред.) и мы настроены привлечь к этому других коллег", - отметил Кулеба.

Дополнение

Глава внешнеполитического ведомства Дмитрий Кулеба на этой неделе совершает визиты в Чехию, Францию и Испанию. Основными темами переговоров станут, в частности, привлечение компаний к первому Форуму оборонных индустрий, а также украинское вооружение, Формулы мира, вступление Украины в ЕС.