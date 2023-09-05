Саммит G20: как ЕС планирует воспользоваться отсутствием Си Цзиньпина и путина - Bloomberg

Детали

Поскольку президенты Китая и россии не будут участвовать в двухдневной встрече в Нью-Дели, ЕС хочет воспользоваться моментом, говорят анонимные источники Bloomberg, знакомые с подготовкой, обсуждая внутреннюю стратегию. По их словам, блок из 27 стран стремится показать, что он серьезно настроен на переосмысление своего партнерства с Африкой, несмотря на сложное наследие колониализма.

Среди тех, кто примет участие, - президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, президент Европейского совета Шарль Мишель и канцлер Германии Олаф Шольц. С африканской стороны в саммите примут участие лидеры Южной Африки, которая является членом G20, а также Египта, Нигерии и Коморских островов, которые сейчас председательствуют в Африканском союзе.

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В то время как Китай и россия добились успехов в отношениях с африканскими странами, в том числе апеллируя к антиколониальным настроениям, выход Путина из Черноморского зернового соглашения сильнее всего ударил по развивающимся странам, потенциально оставляя возможность для Европы повлиять на мнение стран, отказавшихся осудить войну в россии.

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Среди целей своей встречи в Индии 9 сентября европейские лидеры ставят поддержку заявки Африканского Союза на постоянное членство в G20. Премьер-министр Италии Джорджа Мелони была среди тех, кто выступал за членство Африканского Союза в G20 на последнем саммите G7 в Японии, в то время, как это также является приоритетом хозяина саммита на этой неделе, премьер-министра Индии Нарендры Моди.

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Постоянное членство, а не статус "приглашенной международной организации", предоставит Африканскому Союзу такой же статус, как и ЕС. Это является частью стремления дать африканским странам более сильный голос.

Также на повестке дня встречи - обсуждение последствий войны россии против Украины для глобальной продовольственной безопасности - ситуация, которая грозит обостриться после того, как Путин отказался возобновить зерновое соглашение под эгидой ООН после переговоров в понедельник с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

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