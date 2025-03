Макрон прибув в Індію на саміт G20

Деталі

Президент Франції Емманюель Макрон прибув до Нью-Делі на саміт G20 майже через день після більшості інших лідерів. Його зустрічали традиційні індійські танцюристи.

Traditional Indian dancers welcome French President Emmanuel Macron as he arrives in New Delhi for the #G20India2023 summit.



— Bloomberg (@business) September 9, 2023

Нагадаємо

Сьогодні, дев’ятого вересня, в Індії стартує дводенний саміт G20. Світові лідери ще з вчорашнього дня почали прибувати до міста Нью-Делі.