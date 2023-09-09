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Макрон прибув в Індію на саміт G20

Макрон прибув в Індію на саміт G20

Київ • УНН

 • 286275 перегляди

КИЇВ. 9 вересня. УНН. Президент Франції Емманюель Макрон прибув на саміт G20 в Нью-Делі, Індія із запізненням майже на день, передає УНН із посиланням на Bloomberg.

Деталі

Президент Франції Емманюель Макрон прибув до Нью-Делі на саміт G20 майже через день після більшості інших лідерів. Його зустрічали традиційні індійські танцюристи.

Traditional Indian dancers welcome French President Emmanuel Macron as he arrives in New Delhi for the #G20India2023 summit.

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— Bloomberg (@business) September 9, 2023

Нагадаємо

Сьогодні, дев’ятого вересня, в Індії стартує дводенний саміт G20. Світові лідери ще з вчорашнього дня почали прибувати до міста Нью-Делі. 

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