Макрон подтвердил участие во встрече "коалиции решительных" 10 мая, но не уточнил формат

Президент Франции Эммануэль Макрон подтвердил СМИ, что присоединится к встрече "коалиции решительных" 10 мая в Киеве, инициированной Украиной. Однако отказался уточнить, приедет ли в украинскую столицу. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Guardian и BFMTV.

Детали

На вопрос о заявлении Президента Украины Владимира Зеленского о завтрашней встрече "коалиции желающих", Макрон сказал, что она состоится в гибридном формате, где некоторые лидеры присоединятся лично, а другие – онлайн из соображений безопасности, и подтвердил, что он примет в ней участие.

Я туда поеду в определенное время. По многим понятным причинам сейчас такие поездки редко обсуждаются заранее - сказал лидер Франции.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал завтра, 10 мая, в Украине встречу с лидерами "коалиции желающих". На саммите обсудят гарантии безопасности и усиление архитектуры безопасности в Европе.