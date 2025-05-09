Макрон підтвердив участь в зустрічі "коаліції рішучих" 10 травня, але не уточнив формат
Київ • УНН
Еммануель Макрон підтвердив свою участь у зустрічі "коаліції рішучих" 10 травня у Києві, ініційованій Україною. Проте, він не уточнив, чи приїде особисто в українську столицю.
Президент Франції Еммануель Макрон підтвердив ЗМІ, що доєднається до зустрічі "коаліції рішучих" 10 травня у Києві, ініційованої Україною. Проте відмовився уточнити, чи приїде в українську столицю. Про це повідомляє УНН з посиланням на The Guardian та BFMTV.
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На запитання про заяву Президента України Володимира Зеленського щодо завтрашньої зустрічі "коаліції охочих", Макрон сказав, що вона відбудеться у гібридному форматі, де деякі лідери приєднаються особисто, а інші – онлайн через міркування безпеки, і підтвердив, що він візьме в ній участь.
Я туди поїду у визначений час. З багатьох зрозумілих причин зараз такі поїздки рідко обговорюються заздалегідь
Нагадаємо
Президент України Володимир Зеленський анонсував завтра, 10 травня, в Україні зустріч із лідерами "коаліції охочих". На саміті обговорять гарантії безпеки та посилення архітектури безпеки в Європі.