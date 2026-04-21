Макрон ожидает прогресса от Венгрии по кредиту Украине на 90 миллиардов евро
Киев • УНН
Президент Франции надеется на быстрое одобрение кредита ЕС после смены правительства в Венгрии. Дональд Туск подчеркнул проевропейский курс Петера Мадьяра.
Президент Франции Эмманюэль Макрон ожидает прогресса от нового венгерского правительства в вопросе кредита ЕС для Украины в размере 90 миллиардов евро. Об этом сообщает 24.hu, информирует УНН.
Во время визита в Гданьск (Польша) Макрон также заявил, что формирование нового правительства знаменует новую эру не только в Венгрии, но и в Европе.
Мы можем быть оптимистично настроены относительно прогресса, который будет достигнут в вопросе кредита для Украины в размере 90 миллиардов евро. Все это очень позитивно для Украины, а также для нас и нашего доверия
Последний, в свою очередь, рассказал о большой поддержке, оказанной Петеру Мадьяру в борьбе за восстановление демократии в Венгрии. Польский политик назвал это очень позитивным знаком того, что "Венгрией будет руководить европеец, демократ, который осознает общие геополитические интересы".
Туск отметил, что Петер Мадьяр уже обратился к Польше с просьбой продолжать помогать венграм "полностью вернуться к европейской повседневной жизни".
Напомним
В Европейской комиссии назвали начальные переговоры в эти выходные с новым правительством в Венгрии "чрезвычайно конструктивными" и намекнули на позицию нового венгерского правительства относительно Украины.
