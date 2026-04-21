Макрон ожидает прогресса от Венгрии по кредиту Украине на 90 миллиардов евро

20 апреля, 14:18
Легализация оружия после теракта в Киеве – готова ли Украина к праву на самозащиту
20 апреля, 14:04
Способна ли рф окружить Сумы и что происходит на границе – объяснение военных экспертов
20 апреля, 12:50
Устаревшая методология и новые цены — почему потребительскую корзину в Украине нужно менять и какой она должна быть
20 апреля, 11:58
В Сумской области есть зона инфильтрации врага в пограничье, идут сложные бои, прорыва вглубь нет - ЦПД СНБО
20 апреля, 11:08
Генштаб подтвердил повторное поражение Туапсинского НПЗ
20 апреля, 10:10
"Уверены, что в ближайшее время вернем профсоюзное движение домой": глава ФПУ рассказал, что с Домом профсоюзов на Майдане
20 апреля, 08:39
Авиационный бизнес под давлением: БЭБ открыло дела из-за лизинга воздушных судов против 5 авиакомпаний
20 апреля, 07:59
Украина готовит собственный аналог Patriot вместе с Европой - Зеленский
19 апреля, 16:06
Астропрогноз на 20-26 апреля обещает напряжение и большие перемены
19 апреля, 14:52
Глава патрульной полиции Украины Жуков уходит в отставку из-за теракта в Киеве 18 апреля
Популярные новости
"Вспомнил" пациента, или как заявления обвиняемого в медицинской халатности хирурга Odrex Русакова расходятся с объявленными в суде фактами20 апреля, 13:25 • 23984 просмотра
Звезда сериала «Район Мелроуз» Патрик Малдун умер в возрасте 57 лет20 апреля, 14:15 • 4056 просмотра
Первые большие деньги Шабунин получил за обещание вернуть украинцам украденные Лазаренко деньги, но купил на них землю. ДОКУМЕНТ20 апреля, 15:14 • 7546 просмотра
Почему стоит ходить пешком и как это меняет организмPhoto20 апреля, 15:43 • 14385 просмотра
Известный российский дирижер умер на борту самолета в Стамбул20:14 • 3854 просмотра
публикации
Почему стоит ходить пешком и как это меняет организмPhoto20 апреля, 15:43 • 14421 просмотра
"Вспомнил" пациента, или как заявления обвиняемого в медицинской халатности хирурга Odrex Русакова расходятся с объявленными в суде фактами20 апреля, 13:25 • 24019 просмотра
Знак зодиака Телец: даты, характеристика и совместимость20 апреля, 10:58 • 40212 просмотра
Лириды над Украиной – что это такое, когда небо откроет звездный поток и где за ним наблюдатьPhoto20 апреля, 10:35 • 36578 просмотра
Авиационный бизнес под давлением: БЭБ открыло дела из-за лизинга воздушных судов против 5 авиакомпаний
20 апреля, 08:39 • 37581 просмотра
Знак зодиака Телец: даты, характеристика и совместимость20 апреля, 10:58 • 40212 просмотра
Натали Портман беременна третьим ребенком от партнера Танги Дестейбла18 апреля, 00:16 • 49974 просмотра
От "Мстителей" с Дауни-младшим до "Топ Ган 3" - голливудские студии анонсировали новые фильмы на CinemaConVideo17 апреля, 13:39 • 43041 просмотра
Глава Amazon о поиске актера на роль Бонда: "Мы уделяем этому время"16 апреля, 15:47 • 48702 просмотра
Клипы с YouTube и пустая сцена - как Джастин Бибер покорил Coachella и интернетVideo14 апреля, 14:47 • 71503 просмотра
Макрон ожидает прогресса от Венгрии по кредиту Украине на 90 миллиардов евро

Киев • УНН

 • 712 просмотра

Президент Франции надеется на быстрое одобрение кредита ЕС после смены правительства в Венгрии. Дональд Туск подчеркнул проевропейский курс Петера Мадьяра.

Президент Франции Эмманюэль Макрон ожидает прогресса от нового венгерского правительства в вопросе кредита ЕС для Украины в размере 90 миллиардов евро. Об этом сообщает 24.hu, информирует УНН.

Во время визита в Гданьск (Польша) Макрон также заявил, что формирование нового правительства знаменует новую эру не только в Венгрии, но и в Европе.

Мы можем быть оптимистично настроены относительно прогресса, который будет достигнут в вопросе кредита для Украины в размере 90 миллиардов евро. Все это очень позитивно для Украины, а также для нас и нашего доверия

- сказал глава французского правительства во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Польши Дональдом Туском,

Последний, в свою очередь, рассказал о большой поддержке, оказанной Петеру Мадьяру в борьбе за восстановление демократии в Венгрии. Польский политик назвал это очень позитивным знаком того, что "Венгрией будет руководить европеец, демократ, который осознает общие геополитические интересы".

Туск отметил, что Петер Мадьяр уже обратился к Польше с просьбой продолжать помогать венграм "полностью вернуться к европейской повседневной жизни".

В Европейской комиссии назвали начальные переговоры в эти выходные с новым правительством в Венгрии "чрезвычайно конструктивными" и намекнули на позицию нового венгерского правительства относительно Украины.

Мадьяр прогнозирует, что еще Орбан снимет вето с 90 млрд евро ЕС для Украины, но есть нюанс15.04.26, 13:46 • 26739 просмотров

Вадим Хлюдзинский

ЭкономикаПолитикаНовости МираФинансы
Европейская комиссия
Европейский Союз
Эмманюэль Макрон
Дональд Туск
Венгрия
Украина
Польша