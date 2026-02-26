$43.240.02
Семейные схемы братьев Кучуков: что скрывает земля под скандальной клиникой OdrexPhoto
12:47 • 3168 просмотра
Украина и США начали двустороннюю встречу в Женеве, работаем над практическими решениями - Умеров
Эксклюзив
11:34 • 44452 просмотра
Кто реально ощутит индексацию пенсий с 1 марта, а кому выплаты не повысят
08:55 • 29352 просмотра
ЕБРР ухудшил прогноз роста экономики Украины
25 февраля, 19:42 • 44658 просмотра
Зеленский обсудил с Трампом вопросы, над которыми переговорщики будут работать в Женеве 26 февраля
Эксклюзив
25 февраля, 18:38 • 59367 просмотра
Испанская полиция подтвердила задержание предполагаемого исполнителя убийства ПортноваVideo
25 февраля, 18:05 • 51540 просмотра
Уже есть результаты очистки СБУ и задержания - Зеленский
Эксклюзив
25 февраля, 17:40 • 59065 просмотра
США против ударов по Новороссийску – почему Трамп запрещает Украине атаковать жизненно необходимые объекты России
25 февраля, 16:34 • 31195 просмотра
В Украине с 1 марта пенсии и страховые выплаты будут проиндексированы на 12,1% - Свириденко
Эксклюзив
25 февраля, 16:25 • 21430 просмотра
Аномальная жара или продолжение морозов – каким будет первый месяц весны
Макрон очертит ядерную доктрину на фоне обеспокоенности Европы по поводу альянса с США

Киев • УНН

 • 862 просмотра

Президент Франции Эммануэль Макрон обновит ядерную доктрину, исключив совместный европейский контроль, но предложит поддержку союзникам. Это происходит на фоне обеспокоенности по поводу надежности американского ядерного «зонтика» при президенте Трампе.

Макрон очертит ядерную доктрину на фоне обеспокоенности Европы по поводу альянса с США

Президент Франции Эммануэль Макрон в понедельник обновит ядерную доктрину Франции, исключив возможность совместного европейского контроля и изложив, что Париж может предложить союзникам, обеспокоенным надежностью американского "ядерного зонтика" при президенте США Дональде Трампе, сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Хотя Франция и Великобритания являются ядерными державами, большинство европейских стран прежде всего полагаются на Соединенные Штаты в сдерживании любых потенциальных противников – многолетнюю опору трансатлантической безопасности.

"Однако сближение Трампа с россией в войне в Украине и его более жесткая позиция в отношении традиционных союзников, включая угрозы захвата Гренландии, автономной территории союзника по НАТО Дании, встревожили европейские правительства", пишет издание.

Ранее в этом месяце в Мюнхене канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Берлин начал переговоры с Францией о потенциальном европейском ядерном сдерживании, что, по словам Макрона, должно быть "целостным подходом к обороне и безопасности".

Германия заявила, что переговоры с Францией по ядерному сдерживанию находятся на ранней стадии16.02.26, 15:37 • 3445 просмотров

Другие государства, включая традиционно проамериканские скандинавские страны, с осторожностью выразили заинтересованность, пишет издание.

Однако европейские чиновники в частном порядке, как отмечается, "сомневаются в том, насколько французский арсенал способен защитить континент". Беспокойство вызывают вопросы о распределении расходов, о том, кто будет контролировать решения о запуске ракет, и о том, не приведет ли сосредоточение внимания на ядерных силах к вытеснению крайне необходимых инвестиций в конвенциональные возможности, пишет издание.

Франция тратит около 5,6 миллиарда евро (6,04 миллиарда долларов) в год на поддержание своего арсенала из 290 ракет подводного и воздушного базирования – четвертого по величине в мире.

"Европа, если она действительно хочет действовать самостоятельно... должна наращивать собственный ядерный потенциал. Это стоит миллиарды и миллиарды евро", – заявил Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте Европейскому парламенту в январе.

"Вы потеряете основного гаранта нашей свободы, которым является ядерный зонтик США", - отметил он.

По оценкам экспертов, "в рамках ядерного сдерживания НАТО США размещают в общей сложности около 100 ядерных бомб в Бельгии, Германии, Италии, Нидерландах и Турции". В случае конфликта военно-воздушные силы этих неядерных стран будут нести американские бомбы в соответствии с так называемой доктриной "ядерного обмена" (nuclear sharing), пишет издание.

Заместитель главы Пентагона Элбридж Колби заявил союзникам в Брюсселе в этом месяце, что Вашингтон продолжит распространять свое ядерное сдерживание на Европу, даже несмотря на то, что вкладывает более триллионов долларов в модернизацию собственного арсенала.

Французские официальные лица заявляют, что Париж не стремится заменить американский "ядерный зонтик" или конкурировать с НАТО.

"В то время как основная задача американских ядерных сил - нанесение ударов по ядерным арсеналам противника, их французские и британские коллеги стремятся нанести неприемлемый ущерб политическим, военным и экономическим центрам потенциальных противников", - написал в недавней заметке Этьен Маркуз из аналитического центра FRS.

"Эта доктрина требует гораздо меньшего количества боеголовок, чтобы быть такой, что заслуживает доверия", - указал он.

Франция приняла на вооружение новую ракету ядерного сдерживания M51.3: что она может29.10.25, 11:44 • 2727 просмотров

Французские чиновники заявляют, что хотят, чтобы европейцы лучше понимали, что может, и чего не может обеспечить французская доктрина. Но Париж настаивает, что финансирование его сдерживания остается исключительно французской ответственностью, что обеспечивает исключительный национальный контроль.

Ключевым элементом позиции Франции является "стратегическая неопределенность" относительно того, когда может быть применено ядерное оружие, и где жизненно важные интересы Франции пересекаются с более широкой европейской обороной, пишет издание.

Для некоторых партнеров эта непрозрачность не вселяет доверия, отмечает издание.

"Сначала мы хотим увидеть, что может предложить Франция… Речь идет не о наличии сдерживания. Речь идет о том, насколько оно убедительно", - сказал высокопоставленный дипломат из Восточной Европы.

"Любое расширение роли Франции также потребует от Европы разработки ракет дальнего действия с дальностью более 2000 км - способности, которой она в настоящее время не имеет", пишет издание.

Разработка тактического ядерного оружия, предназначенного для использования на поле боя, в отличие от стратегического оружия, предназначенного для запуска на огромные расстояния, рассматривается как еще менее вероятная, указывает издание.

По словам официальных лиц, подобные действия будут вызывать тревогу в рамках Договора о нераспространении ядерного оружия, который давно отстаивают европейские правительства.

"Мы понимаем, откуда берутся эти дискуссии. Они вызваны тем, что наш трансатлантический альянс уже не тот, что раньше", - заявила журналистам в Брюсселе в этом месяце глава внешнеполитического ведомства ЕС Кая Каллас.

"Мое личное мнение таково: если мы будем иметь больше ядерного оружия по всему миру, я не думаю, что мы будем жить в более мирном мире", - сказала она.

Выступая на французской базе атомных подводных лодок в Бретани, Макрон представит традиционный для президентского срока обзор ядерной доктрины.

Позиция Франции в рамках доктрины направлена на поддержание минимального, но такого, что заслуживает доверия, арсенала, способного нанести достаточно серьезные потери, чтобы сдержать любой первый удар, пишет издание.

"Просто обсуждение альтернатив - это уже сигнал москве", - сказал один высокопоставленный европейский чиновник. Французские официальные лица не предоставили подробностей перед выступлением Макрона, но заявили, что стратегическая обстановка резко изменилась с момента его последнего выступления в 2020 году, сославшись на растущий арсенал россии и усиление ядерной риторики после вторжения в Украину в 2022 году.

США ведут переговоры с россией и Китаем по контролю над ядерным оружием - Reuters24.02.26, 10:00 • 3952 просмотра

Франция давно заявляет, что ее жизненно важные интересы имеют европейское измерение. В 2020 году Макрон пошел еще дальше, пригласив партнеров к стратегическим дискуссиям - инициатива, которая тогда не вызвала особого энтузиазма.

Официальные лица заявили, что "один принцип остается неизменным: только президент Франции может отдать приказ о нанесении ядерного удара", пишет издание.

"Это так и останется так", - сказал советник президента Франции.

Европа ведет переговоры о "ядерном зонтике", ожидается речь Макрона по ядерному вопросу - Bloomberg13.02.26, 10:58 • 4724 просмотра

Юлия Шрамко

