Макрон к ЕС: из-за коронавируса существует риск распада Шенгенской зоны

КИЕВ. 27 марта. УНН. Президент Франции Эмманюэль Макрон предупредил своих коллег по ЕС о том, что Шенгенская зона может развалиться, если страны Евросоюза не продемонстрируют солидарность на фоне пандемии коронавируса. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источник в дипломатических кругах, передает УНН.