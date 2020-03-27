Макрон до ЄС: через коронавірус існує ризик розпаду Шенгенської зони

КИЇВ. 27 березня. УНН. Президент Франції Емманюель Макрон попередив своїх колег по ЄС про те, що Шенгенська зона може розвалитися, якщо країни Євросоюзу не продемонструють солідарність на тлі пандемії коронавірусу. Про це повідомило агентство Reuters з посиланням на джерело в дипломатичних колах, передає УНН.