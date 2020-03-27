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Макрон до ЄС: через коронавірус існує ризик розпаду Шенгенської зони

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 березня. УНН. Президент Франції Емманюель Макрон попередив своїх колег по ЄС про те, що Шенгенська зона може розвалитися, якщо країни Євросоюзу не продемонструють солідарність на тлі пандемії коронавірусу. Про це повідомило агентство Reuters з посиланням на джерело в дипломатичних колах, передає УНН.

“На карту поставлено виживання європейського проекту”, — навів джерело слова Макрона під час саміту ЄС, що відбувся в четвер увечері в форматі відеоконференції. “Ризик, з яким ми стикаємося, — це кінець Шенгенської зони”, — додав французький лідер.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Макрон оголосив у Франції військову операцію для боротьби з коронавірусом

У Франції, за даними Управління охорони здоров’я країни, кількість випадків зараження коронавірусом досягло майже 30 тис., майже 1,7 тис. людей померли через ускладнення, викликані коронавірусом.

Раніше США випередили Китай та Італію за кількістю хворих на COVID-19.

Нагадаємо, станом на вечір 26 березня в Україні підтверджено 196 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 5 летальних.

Спалах коронавірусу SARS-CoV-2, який викликає захворювання COVID-19, був вперше помічений у китайській провінції Хубей наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у більш ніж 130 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.

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