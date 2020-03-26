Макрон оголосив у Франції військову операцію для боротьби з коронавірусом

КИЇВ. 26 березня. УНН. Президент Франції Еммануель Макрон вчора, 25 березня, відвідав військово-польовий госпіталь для хворих COVID-19 у місті Мюлуз і оголосив про проведення операції “Стійкість” за участю армії для боротьби з поширенням коронавірусу. Про це повідомляє УНН з посиланням на Le Figaro.