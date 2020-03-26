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Макрон оголосив у Франції військову операцію для боротьби з коронавірусом

Макрон оголосив у Франції військову операцію для боротьби з коронавірусом

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 березня. УНН. Президент Франції Еммануель Макрон вчора, 25 березня, відвідав військово-польовий госпіталь для хворих COVID-19 у місті Мюлуз і оголосив про проведення операції “Стійкість” за участю армії для боротьби з поширенням коронавірусу. Про це повідомляє УНН з посиланням на Le Figaro.

“Операція називається ”Стійкість“. З цієї новою місією, покладеною на армію, оголошеною в середу ввечері з військового госпіталю Мюлуза, глава держави Еммануель Макрон хотів ще раз підняти бойовий дух у "війні“, оголошеній проти коронавірусу”, - пишуть у виданні.

Так, військові виконуватимуть санітарні, логістичні та захисні функції, а також координуватимуть усі дії, що вживаються армією в підтримку колективної боротьби з епідемією.

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Повідомляється, що ця операція буде проводитися окремо від операції “Вартовий”, яка як і раніше зосереджена на своїй контртерористичній місії.

Президент Макрон закликав до національної єдності в боротьбі з коронавірусом, а також пообіцяв серйозні фінансові вливання в сектор охорони здоров’я.

Нагадаємо, що Франція через коронавірус виводить своїх солдатів з Іраку.

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