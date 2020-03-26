Макрона объявил во Франции военную операцию для борьбы с коронавирусом
Киев • УНН
КИЕВ. 26 марта. УНН. Президент Франции Эммануэль Макрон вчера, 25 марта, посетил военно-полевой госпиталь для больных COVID-19 в городе Мюлуз и объявил о проведении операции "Устойчивость" с участием армии для борьбы с распространением коронавируса. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Le Figaro.
“Операция называется "Устойчивость“. С этой новой миссией, возложенной на армию, объявленной в среду вечером из военного госпиталя Мюлуза, глава государства Эмманюэль Макрон хотел еще раз поднять боевой дух в "войне“, объявленной против коронавируса”, — пишут в издании.
Так, военные будут выполнять санитарные, логистические и защитные функции, а также координировать все действия, предпринимаемые армией в поддержку коллективной борьбы с эпидемией.
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Сообщается, что эта операция будет проводиться отдельно от операции “Часовой”, которая по-прежнему сосредоточена на своей контртеррористической миссии.
Президент Макрон призвал к национальному единству в борьбе с коронавирусом, а также пообещал серьезные финансовые вливания в сектор здравоохранения.
Напомним, что Франция из-за коронавируса выводит своих солдат из Ирака.