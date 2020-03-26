Макрона объявил во Франции военную операцию для борьбы с коронавирусом

КИЕВ. 26 марта. УНН. Президент Франции Эммануэль Макрон вчера, 25 марта, посетил военно-полевой госпиталь для больных COVID-19 в городе Мюлуз и объявил о проведении операции "Устойчивость" с участием армии для борьбы с распространением коронавируса. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Le Figaro.